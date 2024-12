Mulher que gravou Jeniffer Castro em avião diz estar arrependida: 'Poderia ter evitado'

A advogada e nutricionista Eluciana Cardoso, autora do polêmico vídeo sobre o assento do avião, disse estar arrependida por ter feito a filmagem. Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, que foi ao ar neste domingo (8), a mulher afirmou que "perdeu o controle" durante a situação.

"Parecia que eu estava saindo do meu corpo. Eu fiquei com o meu coração com taquicardia”, relatou. Eluciana também pediu desculpas a Jeniffer Castro, passageira que se recusou a ceder o assento no avião para uma criança. "Peço desculpas pra Jeniffer. Peço desculpas pra mim. Por eu achar que eu tinha sido forte naquele momento. E não fui. Poderia ter evitado", lamentou.

A reportagem do "Fantástico" conversou com todas as partes envolvidas na história, o que ajudou a elucidar o que realmente aconteceu. De acordo com a mãe da criança, Aline Rizzo, foi Eluciana que decidiu conversar com Jeniffer e convencê-la a ceder o lugar.

"Eu levantei e fui lá. Abordei a Jeniffer com toda a educação, não fui grossa com ela na abordagem, que não está gravada. Aí eu perguntei: 'Você não tem compaixão com a situação que você está vendo?'", disse a advogada ao programa.

Jeniffer manteve a recusa, então Eluciana pegou o celular e iniciou a gravação. De acordo com um relato da madrinha da criança, que estava no voo, antes da filmagem, a advogada teria brincado com a situação, dizendo: "Agora vou deixar ela famosinha".

O vídeo foi enviado para a filha de Eluciana, Marianna, de 23 anos, que publicou o material nas redes sociais. O intuito da jovem era borrar o rosto de Jeniffer, mas ela não conseguiu. Ela só foi perceber o erro horas depois, quando a gravação já tinha viralizado.

"Eu cometi um erro de iniciante e não acho justo que eu esteja sendo massacrada", disse Marianna

Mãe da criança se defende

Em entrevista ao "Fantástico", a mãe da criança, Aline Rizzo, relatou que tem sofrido diversos ataques nas redes sociais de pessoas que pensam que foi ela quem filmou Jeniffer Castro.

"Ameaças, xingamentos, críticas e até [falaram] que eu deveria jogar meu filho da janela do avião. Eu queria deixar claro que não fui eu que gravei, não filmei, não ofendi a Jeniffer em nenhum momento. [Nós] não conversamos durante o voo, apenas pedi desculpas por o meu filho estar sentado e retirei ele do local", comentou.

Jeniffer também conversou com o programa e confirmou que não foi a mãe da criança quem a filmou: "Eu estava processando tudo o que aconteceu, fui procurar fazer tudo com calma para vir contar todos os detalhes direitinho (...), para falar que não foi a mãe que me gravou".

Processo judicial

A defesa de Jeniffer informou ao "Fantástico" que vai entrar com processo judicial contra a mulher que filmou sem autorização.

Conforme a advogada, foram identificados crimes de difamação e injúria, além de constrangimento, o que pode causar pedido de reparação por danos morais.