Mãe de criança que queria assento em voo nega ter gravado vídeo: 'Não filmei, não ofendi a Jennifer'

A mãe da criança que queria o assento da passageira Jennifer Castro durante voo entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte esclareceu que não é a autora do vídeo viral. Em entrevista ao "Fantástico", que vai ao ar neste domingo (8), Aline relatou que tem sofrido diversos ataques nas redes sociais desde que o caso foi divulgado.

"Ameaças, xingamentos, críticas e até [falaram] que eu deveria jogar meu filho da janela do avião. Eu queria deixar claro que não fui eu que gravei, não filmei, não ofendi a Jennifer em nenhum momento, [nós] não conversamos durante o voo, apenas pedi desculpas por o meu filho estar sentado e retirei ele do local", comentou Aline.

Jennifer também conversou com a repórter Renata Ceribelli, e confirmou que não foi a mãe da criança quem a filmou: "Eu estava processando tudo o que aconteceu, fui procurar fazer tudo com calma para vir contar todos os detalhes direitinho (...), para falar que não foi a mãe que me gravou".

Autora de vídeo se arrepende

Eluciana, autora do vídeo, concedeu entrevista ao programa dominical e afirmou que está arrependida. As imagens foram publicadas em uma rede social pela filha dela, com a legenda: "E minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança".

"Se o tempo pudesse voltar naquele momento dentro daquele voo, que eu iniciei feliz, eu estaria aqui feliz. Se o tempo voltasse e eu não tivesse feito o que eu fiz", alegou.

Relembre o caso

A passageira Jeniffer Castro foi gravada sendo hostilizada após se recusar a ceder seu lugar em uma das janelas da aeronave a uma criança. Após a repercussão do caso, ela revelou que o garoto já tinha acesso a uma janela, mas queria especificamente sua poltrona — pela qual ela pagou e agendou com antecedência.

Em participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", a jovem contou que quando entrou na aeronave já encontrou o menino sentado no seu assento, pois queria ficar próximo à avó, que estava instalada perto de Jennifer. Então, ela informou aos familiares da criança que a poltrona seria a dela, e eles responderam que o menino sairia do local.

"Esperei ele sair. [Então], um rapaz que estava no corredor falou assim: 'Troca com ele. Você senta aqui no corredor e ele senta no seu lugar'. Falei 'não'", relembrou a jovem, que escolheu propositalmente o assento com antecedência, pois queria descansar durante o voo de volta para casa.