Jeniffer Castro diz que confusão aconteceu em dia de aniversário e criança tinha assento em janela

A passageira Jeniffer Castro, que ficou famosa após se recusar a trocar de assento com uma criança durante um voo entre as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte (MG), detalhou, nesta sexta-feira (6), que a situação aconteceu no dia do seu aniversário. Ela revelou que o garoto já tinha acesso à local com janela, mas queria especificamente sua poltrona — pela qual pagou e agendou com antecedência.

Em participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", a jovem contou que quando entrou na aeronave já encontrou o menino sentado no seu assento, pois queria ficar próximo à avó, que estava instalada perto de Jennifer. Então, ela informou aos familiares da criança que a poltrona seria a dela, e eles responderam que o menino sairia do local.

"Esperei ele sair. [Então], um rapaz que estava no corredor falou assim: 'Troca com ele. Você senta aqui no corredor e ele senta no seu lugar'. Falei 'não'", relembrou a jovem, que escolheu propositalmente o assento com antecedência, pois queria descansar durante o voo de volta para casa.

No entanto, após deixar a poltrona de Jeniffer e ser instalado em outro lugar, com acesso à janela e perto da avó, como queria, o garoto continuou chorando e desejando ficar no assento da jovem.

Ele continuou a birra. Ele queria o meu assento. Pelo que entendi, o pessoal de trás [de mim] também era da família dele, então ele tinha mais janelas, mas ele não queria. Ele chorou o voo inteiro". Jeniffer Castro Passageira

Sobre a autora do vídeo, a jovem não detalhou se ela seria a mãe do garoto, mas contou que a mulher a chamou de "imbecil" e teria sido "mal-educada".

"Achei super preconceituoso o jeito que ela falou comigo. Ela perguntou se eu tinha uma deficiência, algum problema. Ela ficou várias vezes me chamando de 'imbecil'. Ai ela gravou o vídeo e parou, e ela não foi mais até mim. No final, quando fui sair e peguei a mala, ela passou e falou: 'agora você levanta, né?! Sua imbecil'".

O trajeto entre as capitais Rio de Janeiro e Belo Horizonte dura de 1 hora a 1 hora e 50 minutos, período em que a criança teria se mantido chorando, segundo Jeniffer. Nesse intervalo, os tribulantes não teriam oferecido suporte à passageira. Ao questionar a companhia a área, ela disse que foi informada que deveria ter solicitado ajuda.

À TV Globo, a empresa aérea informou apenas que cumpre as regras impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Já esta disse que a troca de assento deve ser feita apenas em casos que envolvam as saídas de emergência ou questões de segurança operacional.

Ao ser questionada se processará a autora do vídeo, Jeniffer disse que já está tomando as medidas cabíveis.

Jovem teme pela própria segurança e da família

Com a repercussão do vídeo nas redes sociais, Jeniffer ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Apesar da fama, ela disse que tem sofrido ameaças e que deixou de seguir familiares nas redes sociais. Para a passageira, essa seria uma forma de proteger a identidade dos parentes de possíveis ataques.

"Acho que estou sentindo medo, porque não sei o que o povo está pensando. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim também", explicou.

"Estou mais com medo da minha segurança, de alguém fazer algo comigo ou com a minha família. Está todo mundo mensagem para mim, perguntando onde eu moro."