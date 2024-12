Jovem que teve reação alérgica ao cheirar pimenta volta ao hospital e é internada com pneumonia

A trancista Thais Medeiros, de 26 anos, que teve uma grave reação alérgica após cheirar pimenta, precisou ser internada novamente para tratar um quadro de pneumonia. Ela está em uma unidade de saúde em Goiânia, capital goiana, desde a última segunda-feira (2).

A informação foi publicada pelo padrasto dela, Sérgio Alves, nas redes sociais. Ele informou, ainda, que o tratamento da jovem é voltado para uma infecção no lado esquerdo do pulmão.

“A Thais continua internada, está sendo medicada e tratando de uma infecção do lado esquerdo do pulmão. Estamos aguardando mais resultados de exames, mas ela está bem”, relatou Sérgio.

A trancista sentiu febre como um dos primeiros sintomas do quadro infeccioso, em 30 de novembro. Por conta do agravamento da doença, Thais precisou ficar hospitalizada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação (Crer).

BATALHA NA JUSTIÇA

Desde que passou pela grave reação alérgica, em 2023, Thais convive com graves sequelas motoras e cognitivas. Por isso, a família da goiana busca na Justiça que a Prefeitura da Capital forneça tratamento domiciliar.

Embora exista uma liminar expedida em 2023 para que o serviço seja oferecido, a medida judicial não tem sido cumprida, segundo informações do Metrópoles.

Em nota, a gestão municipal ressaltou que recorreu da decisão, pois Thais não se enquadra nos critérios do serviço domiciliar. O benefício seria voltado apenas a pacientes que necessitam de respirador, segundo a Prefeitura.

Legenda: Jovem de 25 anos cheirou vidro de pimenta em conserva por engano sem saber que tinha alergia ao condimento Foto: reprodução/arquivo pessoal

RELEMBRE O CASO

No ano passado, Thais viajou de Goiânia para Anápolis para visitar o namorado. Pouco depois, no dia 17 de fevereiro, ela e a família estavam reunidos para um almoço, quando surgiu um assunto sobre o preparo de pimentas.

“Ela estava com uma tosse, como se fosse uma gripe. Ela veio para casa, fez trança em duas amigas minhas. Ela começou a almoçar normalmente. E entraram no assunto de pimenta, eu não estava na cozinha na hora, mas passei pela sala e a vi passando a mão no pescoço”, relatou o então namorado, Matheus.

Sandra, mãe de Matheus, disse que todos estavam conversando sobre as pimentas quando ela pegou o vidro, cheirou, seguida da filha, o marido e Thais. “Ela não provou, só cheirou. Assim que cheirou a pimenta, já disse que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não passaram 3 minutos”, disse.

Thais foi levada às pressas para a Santa Casa de Anápolis e logo transferida para Goiânia. A jovem sofreu sequelas no cérebro devido à reação alérgica severa e está em tratamento até os dias atuais.