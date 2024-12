Trabalhador sobrevive a acidente na Rodovia dos Bandeirantes ao pular defensa metálica

Um trabalhador sobreviveu a um acidente na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Jundiaí (SP), ao pular a defensa metálica para escapar de uma batida. Ele trabalhava no local com o restante da equipe, quando um caminhão invadiu o acostamento, atingindo um outro caminhão e um carro. As informações são do g1.

O acidente ocorreu no quilômetro 55 da rodovia e envolveu homens que eram funcionários de uma empresa terceirizada, responsável pelas obras no pavimento. Diego Rodrigues da Silva, José Carlos da Silva, Damião Limeira de Brito e Robert Andres Cova Ravelo morreram no local, enquanto outras quatro vítimas foram socorridas com ferimentos graves e levadas ao pronto-socorro do Hospital São Vicente, em Jundiaí.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos trabalhadores conseguiu sobreviver ao perceber a aproximação de um caminhão enquanto estava no acostamento. Testemunhas relataram que, para se proteger, ele pulou a defensa metálica e caiu no canteiro lateral.

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informou que as quatro vítimas internadas estão em estado grave e sem previsão de alta médica.

SOBRE O ACIDENTE

Os trabalhadores estavam finalizando o serviço no local quando foram atingidos por um caminhão. O motorista não percebeu que a área estava sinalizada e invadiu o acostamento, colidindo com outro caminhão e um carro, ambos utilizados pelos trabalhadores.

A Polícia Rodoviária informou que as vítimas fatais foram identificadas como o motorista do carro e três funcionários que carregavam o caminhão.

O tráfego foi desviado para a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a via foi totalmente interditada, mas o trânsito foi parcialmente liberado ao longo da manhã. O congestionamento chegou a atingir cinco quilômetros no sentido interior. A ocorrência segue em andamento.