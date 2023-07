Apartamento de Jô Soares é posto à venda por R$ 12 milhões; veja fotos

O apartamento do escritor e humorista Jô Soares, que morreu em agosto do ano passado, aos 84 anos de idade, foi colocado à venda. O imóvel está localizado no bairro Higienópolis, considerado um dos mais caros de São Paulo, e está sendo negociado por R$ 12 milhões.

O apartamento é um duplex de luxo e abrigou o apresentador desde os anos 90, quando ele se mudou para lá com a ex-esposa Flávia Pedras, até seus últimos momentos em vida.

O duplex de quase 700 metros quadrados já havia sido exibido ao público em 2011, no antigo programa 'Estrelas', da TV Globo, apresentado por Angélica. Veja vídeo:

O espaço tem sete dormitórios, cinco vagas de garagem, janelas automatizadas e antirruído, uma biblioteca e fotografias e obras de arte espalhados pelos cômodos. Além disso, há, também, uma pequena capela que Jô construiu por ser devoto de Santa Rita de Cássia.

A imobiliária responsável pela venda do apartamento é a Graziella dos Imóveis, que tem exclusividade nas negociações.

Veja fotos

Legenda: O imóvel está avaliado em R$ 12 milhões Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: As janelas são automatizadas e antirruído Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: O imóvel tem quase 700 metros quadrados e fica localizado em Higienópolis, um dos bairros nobres de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: O apartamento abrigou Jô Soares por mais de 30 anos Foto: Reprodução/Instagram