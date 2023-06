Anitta mostra assédio de homens na Turquia enquanto faz compras; veja vídeo

Anitta publicou um vídeo no TikTok, nesta sexta-feira (9), mostrando cantadas e olhares que recebia de homens enquanto passeava em um shopping na Turquia. "Quando ela passa, todo mundo olha", legendou.

No vídeo, a cantora mostra os homens tentando interagir com ela enquanto caminha. Eles falam coisas como "linda" e "baby" e um deles chega a comparar a brasileira com Nicki Minaj. Outro desrespeita ainda mais a cantora ao perguntar: "quanto é?". Assista:

Champions League

Anitta está na Turquia para se apresentar na final da Champions League, neste sábado (10), antes da partida entre Manchester City e Inter de Milão. O jogo será no estádio Atatürk, em Istambul, capital turca.

Na apresentação, a brasileira promete lançar uma música nova chamada "Funk Rave".