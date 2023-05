Anitta vai se apresentar na final da Liga dos Campeões da Uefa 2023; veja horário e onde assistir

A cantora Anitta foi confirmada como uma das atrações do Kick Off Show da Final da UEFA Champions League 2023. Ela se apresenta no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.

"Estou tão animado que a notícia finalmente saiu! Estou encantado por me apresentar no UEFA Champions League Final Kick Off Show e mal posso esperar para co-liderar ao lado de Burna Boy. Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e em todo o mundo, então não deixe de sintonizar no dia 10 de junho - você não vai querer perder isso!", disse a carioca.

O cantor e compositor nigeriano Damini Ogulu, mais conhecido como Burna Boy, também se apresenta no evento ao lado de Anitta.

Esta não será a primeira vez que o principal nome do funk e pop brasileiro se apresenta em um evento esportivo. Em 2019 a cantora fez show na final da Libertadores, que aconteceu em Lima, no Peru. Em 2021, a brasileira repetiu participação no encerramento do torneio. Desta vez, em Montevidéu, no Uruguai.

Quando será a final da Champions League?

A decisão entre Manchester City e Inter de Milão será no dia 10 de junho, um sábado, às 16h (horário de Brasília), em jogo único.

Onde será a final da Champions League?

A final da Champions será disputada no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. O local tem capacidade para mais de 75 mil espectadores.

Esta será a segunda decisão de Liga dos Campeões sediada pelo estádio, que já recebeu a final da temporada 2004/2005, entre Milan e Liverpool, vencida pelos ingleses após empate por 3 a 3 no tempo normal e vitória nos pênaltis.

O estádio também quase sediou a final da temporada 2020/2021, mas à época, com a piora da situação da pandemia de Covid-19 na Turquia, a decisão foi transferida para o Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal.

Onde assistir à final da Champions League?

Transmitido em mais de 200 países e territórios, os fãs poderão sintonizar para assistir à apresentação através de sua emissora local e UEFA.com, bem como nos canais oficiais da UEFA no YouTube e na UEFA Champions League no TikTok.