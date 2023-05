Titi fala em decisão e convoca torcida para duelo diante do San Lorenzo: ‘a gente precisa de vocês'

Nesta quarta-feira (24), o Fortaleza recebe o San Lorenzo, às 19h, na Arena Castelão, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, buscando voltar a vencer para se aproximar da vaga nas Oitavas de Final. Em caso de resultado positivo, o Tricolor pode garantir sua classificação. Mas tudo isso depende do outro jogo do grupo entre Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e Palestino, do Chile. Caso o clube chileno vença, o Leão ainda não poderá comemorar de forma antecipada.

Ciente da verdadeira decisão que será a partida diante dos argentinos, o zagueiro Titi afirmou em entrevista coletiva que o todo o elenco sabe do peso da partida para o Fortaleza.

‘É um jogo importantíssimo para o que a gente vem pensando ao longo da temporada.um jogo que vale classificação, que vale muito para o nosso clube. Além disso, eu costumo falar que é uma noite especial para todos. Para os jogadores, para os torcedores, para a imprensa’, disse.

As duas equipes vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o Fortaleza vem de duas derrotas seguidas, o San Lorenzo não é derrotado desde a partida diante do Leão na Argentina. Questionado sobre, Titi tratou de afastar o rótulo de mau momento dos lados do Pici e garantiu que o elenco está preparado para o duelo.

‘Estamos falando de um Fortaleza campeão cearense, líder do grupo na Sul-Americana, na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, uma das ligas mais difíceis. O time tem a sua maneira de jogar, tem um jeito definido, tanto dentro quanto fora de casa. Estamos muito preparados. A gente não tem oscilação, temos uma constância de trabalho. Taticamente nossa equipe está num nível muito bom, tecnicamente temos jogadores que podem desequilibrar as partidas, e isso vai nos levar a estar mais fortes dentro de campo e, consequentemente, no nosso melhor momento para enfrentar o San Lorenzo’, garantiu.

A atmosfera promete ser a melhor possível para o Leão. De acordo com a assessoria do clube, mesmo em um horário de certa forma ruim para o torcedor, já são mais de 29 mil tricolores garantidos na Arena Castelão. O camisa 4 do Leão aproveitou para convocar novamente torcida e ressaltou que os tricolores podem ser o diferencial na luta pela vitória

‘Eu aproveito o espaço para convocar o nosso torcedor, pedir que ele vá ao estádio. Eu sei que diante do nosso torcedor, com a força da Arena Castelão, com aquela festa que é falada por toda a América, o nosso mando de campo fica cada vez mais forte. A gente precisa muito de vocês para que amanhã possa ser uma noite especial pro nosso Fortaleza’, encerrou.

VEJA A COLETIVA DO ZAGUEIRO: