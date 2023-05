'Nino Paraíba fez a delação', diz deputado Danilo Forte, sobre ex-jogador do Ceará investigado

O lateral-direito Nino Paraíba, ex-jogador do Ceará, que foi mencionado em uma investigação sobre manipulação de cartões amarelos na Série A de 2022, decidiu colaborar com a CPI das Apostas Esportivas. Além disso, ele isenta o clube alvinegro de quaisquer pagamentos pendentes relacionados à sua rescisão contratual.

As informações são do deputado Danilo Forte (União-CE), em nota enviada ao Diário do Nordeste. Ainda segundo o político, o acordo entre as partes não é o suficiente e que o Ceará deve buscar uma compensação financeira por ter sido prejudicado pelo esquema. No documento, Danilo também pede que o ex-volante do Vovô Richard Coelho compareça a CPI: “Entre as demandas, o deputado solicita as presenças dos ex-jogadores Nino Paraíba e Richard Coelho, ex-jogadores do Ceará Sporting Club”.

Legenda: O deputado Danilo Forte (União-CE) está colaborando com investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas teve início nesta terça-feira, dia 23. Na sessão, ocorrerão depoimentos de representantes do Ministério Público de Goiás, responsáveis pela Operação Penalidade Máxima, e dirigentes esportivos envolvidos. Até a tarde de segunda-feira, dia 22, já haviam sido apresentados 87 pedidos de requerimentos.

Confira a nota do Deputado Danilo Forte:

O deputado Danilo Forte (União-CE) mostra-se disponível para contribuir com investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas. Na última segunda-feira (22), uma etapa importante foi realizada: Forte apresentou requerimentos de convocação de autoridades e componentes de clubes esportivos, sendo que dois deles foram aprovados na terça-feira (23).

Entre as demandas, o deputado solicita as presenças dos ex-jogadores Nino Paraíba e Richard Coelho, ex-jogadores do Ceará Sporting Club. Sobre o primeiro citado, Danilo Forte pontua que “Nino Paraíba fez delação”, liberando o Alvinegro de Porangabuçu de valores pendentes de pagamento acerca de sua rescisão contratual.

Para o parlamentar, que é torcedor do Ceará, o rebaixamento do time tem toda uma relação com as manipulações dos jogos. “Tenho a convicção que precisamos aprofundar essa investigação, ir além do que tá sendo dito pela imprensa. Se constatado de fato se houve manipulação de resultado, se houve compadrio de algum juiz e como esses aliciadores prejudicaram o Ceará para se buscar uma indenização”, disse.