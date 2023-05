Jogos de Ceará e Fortaleza na Série A estão sob investigação do MP por manipulação de resultados

O Ministério Públigo de Goiás (MPGO) apresentou uma nova denúncia contra grupo que manipulava jogos de futebol para obter lucros financeiros em sistes de apostas. Ao todo, nessa etapa da Operação Penalidade Máxima, 8 jogos da Séries A de 2022, entre eles Ceará x Cuiabá e Juventude x Fortaleza. Os jogadores de Cuiabá e Juventude são os investigados.

O MP aponta que houve fraude em seis partidas da Série A e em outras duas ocorreram tratativas, mas não foram confirmadas. Bruno Lopez, o BL, é apontado como líder. Além dele, outras 16 pessoas estão na mira das investigações. A Justiça ainda não informou se vai ou não acatar o pedido.

Palmeiras x Juventude

Juventude x Fortaleza

Goiás x Juventude

Ceará x Cuiabá

Red Bull Bragantino x América (MG)

Santos x Avaí

Botafogo x Santos

Palmeiras x Cuiabá

A nova etapa de denúncias teve como base uma análise de conversas em aplicativos de mensagens. Dessa forma, a investigação do MPGO conseguiu desenhar como era a atuação dos envolvidos nos jogos. Cartões amarelos, vermelhos e cometimento de pênaltis estavam entre os pedidos dos golpistas. A Veja teve acesso aos pedidos feitos pelos criminosos para cada partida fraudada, segundo a investigação do MP.

Palmeiras x Juventude (10/09/22). “A vantagem consistiu na promessa de pagamento de 30.000 reais, dos quais 5 000 reais foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, para que o jogador do Juventude, Onitlasi Junior Moraes Rodrigues fosse punido com um cartão amarelo durante a partida."

Juventude x Fortaleza, em 17 de setembro de 2022. “A vantagem consistiu na promessa de pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dos quais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, mediante pagamento na conta de Gabriel Tota, jogador do Juventude , para posterior repasse ao atleta Jonathan (Paulo Miranda), para que este, também jogador do Juventude, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamente providenciado pelo jogador."

Goiás x Juventude -5/11/22. "A vantagem consistiu na promessa de pagamento de R$ 50.000,00 (trinta mil reais), dos quais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, para que o jogador do Juventude, Onitlasi Junior Moraes Rodrigues fosse punido com um cartão amarelo durante a partida."

“A vantagem consistiu na promessa de pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dos quais R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo, mediante pagamento providenciado por Romário Hugo dos Santos para a conta de Gabriel Tota, para posterior repasse a Jonathan (Paulo Miranda) para que este, também jogador do Juventude, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamento providenciado pelo jogador."