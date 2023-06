Anitta não deve mais fazer publicações em português no perfil oficial: 'tá ficando muito difícil'

A cantora Anitta não irá mais fazer publicações em português, no perfil oficial do Instagram, conforme informou em live, nesta segunda-feira (5). Durante a conversa com fãs e seguidores, a artista revelou que utilizar o português diminui o seu engajamento com o público norte-americano.

Para solucionar o problema e dar atenção a todos os fãs, a cantora carioca criou o @QGdaAnitta, conta com publicações em português. “Eu gosto de ficar fazendo stories para vocês, mas não dá para fazer nessa conta porque cai o meu engajamento lá fora", contou.

Legenda: Anitta deve utilizar a conta @QGdaAnitta para publicações em português Foto: Reprodução/Instagram

"Está ficando muito difícil essa gestão de idiomas, eu estou ficando louca. Então vou fazer tudo lá pelo Instagram do QG. Depois eu vou mudar o nome e vou ficar usando lá como minha conta pessoal para vocês”, esclareceu.

A cantora ainda explicou que os conteúdos que engajam entre fãs brasileiros são diferentes do que engajam fora do país. “Pro Brasil é um tipo de conteúdo que dá certo. Mas o que funciona aqui é péssimo lá para fora e vice e versa. O que funciona lá fora não engaja no Brasil. Então está muito difícil, para a gente que está crescendo mais as redes lá fora, de conseguir engajar nas duas coisas", explicou.

Em tom de brincadeira, Anitta ainda fez piada sobre a fama internacional. “Muito complicado ser global. Muito dificil”, disse.

'Só vejo eu e trabalho'

Ainda em bate-papo com os fãs, a cantora comentou que a vida de solteira está parada e o foco atual é no trabalho. "Não vejo homem, não vejo mulher. Só vejo eu e trabalho. Minha vida está mais parada que foco de dengue. Eu só trabalho e me estresso”, revelou a artista.

A cantora ainda pediu aos fãs para voltarem a falar de possíveis casais dela. “Vocês podiam inventar uns namoros para mim, quando vocês inventam eu começo a falar", comentou.