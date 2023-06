Sanfoneiro cearense Nonato Lima é escolhido por Ivete Sangalo para compor equipe de São João

A baiana Ivete Sangalo convidou o sanfoneiro Nonato Lima para acompanhá-la em turnê do São João 2023. A cantora começou o roteiro de shows em Caruaru, no sábado (3) — um dos maiores palcos da festividade no país. O cearense se apresentou ao lado de Veveta para um público estimado de 100 mil pessoas.

A musa baiana conheceu o talento de Nonato por meio das redes sociais, através de seu guitarrista Léo Brasileiro e na hora surgiu o convite.

Nonato Lima Sanfoneiro Léo já conhecia meu trabalho de outras apresentações, mas não esperava esse convite tão especial, é uma realização estar ao lado de Ivete

Do Sertão Central para o Brasil

Ivete Sangalo realiza apresentações de São João em São Luís (MA), São Paulo (SP), Campina Grande (PB) e Maceió (AL).

Natural da cidade de Quixadá, no Ceará, Nonato Lima se dedica ao acordeon desde os 12 anos.

Com notório dom para a música, já tocou com ícones como Dominguinhos e Fagner. Recentemente chegou de uma série de apresentações pela Europa, onde tocou em sete países.

Turnê no exterior

Nos dois últimos meses, Nonato Lima passou por uma longa temporada na Europa. O cearense se apresentou em cidades da Áustria, Alemanha, Holanda, Itália, França e Suíça

Atualmente, ele trabalha a divulgação do EP "Cuidar de Você".