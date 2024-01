Amaury Lorenzo, de Terra e Paixão, alega racismo durante revista no aeroporto do Rio de Janeiro

O ator Amaury Lorenzo, intérprete de Ramiro em 'Terra e Paixão', alegou ter sofrido racismo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (12). Segundo o artista, ele foi impedido de embarcar no avião devido à cor de sua pele.

"[Estou] No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, sem conseguir embarcar, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser o meu cabelo, a minha pele", desabafou o ator nos 'Stories' do Instagram.

Na gravação, é possível ver o ator sendo abordado por um agente de segurança que tenta impedi-lo de utilizar o celular em uma área restrita do aeroporto. "Meu querido, não pode gravar aqui, não", disse o agente. "A gente conversa depois", falou Lorenzo aos seguidores, antes de encerrar o vídeo