Aline revela intenção de voto em brother para movimentar próximo Paredão do BBB 23

A cantora Aline Wirley revelou para Amanda que deve indicar Cristian direto ao paredão caso ganhe a 5ª liderança do BBB 23. Em conversa durante esta quinta-feira (16), disse que busca movimentar a casa e fazer com que outros brothers saiam do óbvio.

"Hoje, se eu ganhasse o líder, eu colocaria o Cris. Para ver o que o público está achando também...Mas sabe por quê? Porque ele é voto", disse.

Aline Sister "A casa vai votar nele hoje, e eu quero ver a casa se movimentando. Eu quero ver as pessoas votando sem ter... Agora todo mundo vai votar no Cris".

Para ela, Cristian deve ser eliminado no próximo paredão. "Mas é só um achismo". Durante a conversa, Amanda disse que o brother tinha o desejo de ficar mais tempo para reconquistar os outros participantes.

Cristian é criticado por brothers

Após a votação aberta durante a formação do Paredão de domingo (12), algumas alianças da casa do BBB 23 foram abaladas. A estratégia de jogo de Cristian foi revelada e, na madrugada de segunda-feira (13), ele teve que lidar com a reprovação de parte dos brothers.

Isso aconteceu porque Sarah Aline, do Quarto Fundo Mar, decidiu contar para Ricardo, do Quarto Deserto, que o empresário se aproximou de Bruna Griphao e Paula, também do cômodo Deserto, para colher informações do grupo e trazer para os integrantes do aposento marinho.

Ele passou informação para gente e até falou, em uma brincadeira: 'A Bruna é claro que eu ficaria com ela e a Paulinha, né, na carência'", contou a psicóloga.

"Questionei ele sobre a amizade com a Paula e queria saber como é a relação deles. Ele falou tudo isso que tava fazendo com a Paulinha e depois brincou sobre ficar com ela", explicou a sister.