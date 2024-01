Alexandre Correa denuncia irmã de Ana Hickmann por desvio de dinheiro

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, registrou um boletim de ocorrência nesta quarta-feira (10), em São Paulo, contra Fernanda Inês Hickmann, irmã da apresentadora. O empresário acusa Fernanda de desviar R$ 40 mil de uma empresa do ex-casal. A defesa de Hickmann nega as acusações. As informações são do jornal O GLOBO.

"Enquanto Alexandre Correa vende objetos pessoais para sobreviver e sofre bullying público e nacional, e após ser injustamente acusado de desviar recursos de seu próprio patrimônio por sua esposa, a cunhada irmã da apresentadora apropria-se ilegalmente de R$ 40 mil de suas empresas e do lucro pertencente ao casal sem autorização do proprietário sócio da empresa", disse Enio Martins Murad, advogado do empresário.

Veja também

Acusado de agressão contra a titular do Hoje em Dia, Alexandre também diz em denúncia que Fernanda e o marido se apropriaram ilegalmente de um imóvel. Eles estariam vivendo na residência sem pagar aluguel. O BO foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia, na Lapa.

O que diz a defesa de Ana Hickman

A defesa de Ana Hickman informou que a irmã da apresentadora é prestadora de serviços do Grupo Hickmann. A quantia de R$ 40 mil foi recebida para o pagamento de funcionários, contas e despesas. O pagamento poderá ser comprovado.

"Não há, portanto, desvio ou apropriação de tais valores. Todos os esclarecimentos estão sendo prestados às autoridades".

'Centenas de ameaças'

Conforme Murad, a defesa de Alexandre recebe "centenas de ameaças" desde que o caso de agressão foi amplamente divulgado.

"Insistimos para que em todos os campos desse tema a pacificação por meio de medição conciliatória seja o próximo e derradeiro capítulo dessa história, sobretudo em homenagem aos direitos do filho do casal de alcançar uma vida digna", finalizou.

Relembre o caso

Em novembro de 2023, Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência por agressão contra o então marido, Alexandre Correa, acusando-o de tê-la pressionado contra a parede e ameaçado lhe dar uma cabeçada, durante uma discussão. O empresário teria pressionado a apresentadora contra uma porta de correr, machucando o braço dela e assustando o filho do casal, Alezinho.

Em um primeiro momento, Alexandre negou as acusações, declarando que não havia agredido a esposa. No entanto, após a formalização do caso, ele negou apenas as cabeçadas, admitindo que havia apertado o braço de Hickmann.