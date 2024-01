Yasmin Brunet vivia affair secreto com goleiro do Corinthians antes do ‘BBB 24’, diz site

A modelo Yasmin Brunet não entrou no “BBB 24” solteira. Conforme o Extra e o perfil do Instagram “Condomínio da MFifi”, a filha de Luiza Brunet estava tendo um romance com Carlos Miguel, goleiro do Corinthians.

O affair começou no fim do ano passado, e vinha sendo mantido em sigilo. Ambos se seguem no Instagram. O jogador passou o réveillon em Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Veja também

Carlos é o goleiro mais alto do Brasil, com 2,04 metros de altura e calça 46. Ele é pai de um menino de 1 ano e 5 meses e jogou no juvenil do Flamengo e do Internacional. Em alta, o atleta está na mira de times europeus.

Em conversa no BBB 24 com outras participantes, Yasmin deu a entender que deixou um affair fora da casa. Questionada se ela estava falando de MC Daniel, com quem foi vista nos últimos meses, a modelo negou. “O Daniel? Não. Tô zero falando dele. A gente é amigo agora, mas a gente ficou. Eu adoro ele, é muito gente boa”.

A assessoria de imprensa da sister negou qualquer envolvimento amoroso com Carlos Miguel e afirmou que ela entrou no programa solteira.