Ana Hickmann entrega filho para passar férias com Alexandre Correa e acusa ex-marido de 'má-fé'

Depois de ser acusada de alienação parental pelo seu ex-marido, Alexandre Correa, Ana Hickmann entregou o filho do casal, Alezinho, nesta terça-feira (9), para passar férias com o pai. Seguindo decisão da Justiça, a criança deve ficar com o empresário até o dia 17 deste mês.

Em nota enviada à revista Marie Claire, a assessoria da apresentadora afirmou que não houve tentativa de alteração das datas em que a criança ficaria com o pai e acusou o empresário de "má-fé" e de tentar intimidar e constranger Hickmann. Além disso, alegou que ele usa "abuso psicológico" e "chantagem emocional" para benefício próprio.

"O horário de recolhimento da criança para início das férias com o pai, transferido para 09/01/2024 e aprovado pela Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, é às 9h, o que comprova que não houve tentativa de nova alteração. Isso demonstra, mais uma vez, a má fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão. Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações. Trata-se de uma tentativa incessante de intimidar e constranger Ana Hickmann, para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que vem causando desde 11/11/2023", comentou a equipe.

Hickmann também compartilhou o cronograma de visitas alinhado entre os advogados de ambas as partes, que teria sido "cumprido rigorosamente":

1ª visita: 11/12

2ª visita: 18/12

3ª visita: 26/12

4ª visita: 03/01

Relembre o caso

Em novembro do ano passado, Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência por agressão contra o então marido, Alexandre Correa, acusando-o de tê-la pressionado contra a parede e ameaçado lhe dar uma cabeçada, durante uma discussão. O empresário teria pressionado a apresentadora contra uma porta de correr, machucando o braço dela e assustando o filho do casal, Alezinho.

Em um primeiro momento, Alexandre negou as acusações, declarando que não havia agredido a esposa. No entanto, após a formalização do caso, ele negou apenas as cabeçadas, admitindo que havia apertado o braço de Hickmann.