Akon reposta story criticando próprio show no Rock in Rio: 'DJ da Shopee'

A apresentação do cantor Akon no Rock in Rio, na noite desse domingo (22), causou grande repercussão entre o público do evento e também nas redes sociais. Ao reviver clássicos do pop e do R&B, alguns internautas apontaram o uso excessivo de playback durante o show, além de gafes, como uma bola inflável gigante que furou e a confusão do artista ao chamar o Rio de Janeiro de São Paulo.

Diversos desses momentos foram registrados pela plateia e viralizaram nas redes sociais. Nos Stories do Instagram, Akon acabou repostando uma publicação com uma crítica ao show.

Legenda: Akon reposta seguidor criticando seu show no Rock in Rio Foto: Reprodução/Instagram

"Akon prometeu tudo e entregou um playback ruim, autotune e um DJ da Shopee", escreveu um usuário do Instagram, repostado por Akon. Depois de ver que o cantor compartilhou sua publicação, o seguidor disse que estava se "sentindo mal" pela crítica. O vocalista ainda compartilhou outros vídeos de seguidores na rede social com momentos da apresentação no festival.

Gafes de Akon no Rock in Rio

A apresentação do artista foi marcada por algumas gafes. Enquanto cantava, o artista quis agradar o público cumprimentando a cidade, mas se atrapalhou. Ele mandou "alô" para São Paulo ao invés de Rio de Janeiro.

Durante o show, em uma bola inflável gigante, o cantor tentou se jogar no público, mas a ideia não deu certo.

Legenda: Bolha furou durante descida do cantor do palco Foto: Reprodução/Multishow

A bola acabou furando e frustrando a tentativa do artista, que retornou ao palco. Visivelmente desapontado, o cantor pediu desculpas ao público.