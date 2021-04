Sisu encerra inscrições nesta sexta-feira (9); veja como participar

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referentes ao primeiro semestre de 2021, terminam, às 23h59, desta sexta-feira (9). O processo seletivo para as vagas das principais instituições públicas do País é totalmente gratuito. O resultado está previsto para ser divulgado na próxima terça-feira (13).

De acordo com o Ministério da Educação, até esta quinta-feira (8), o número de inscrições do Sisu ultrapassou a marca de 2 milhões. Ao todo, 1,057 milhão de estudantes já se candidataram ao processo até esta quinta. Cada candidato pode fazer inscrição em até dois cursos de sua escolha, por isso o dado de inscrição pode ser até o dobro do de inscritos.

Para participar do Sisu é necessário que o interessado tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020, cujo resultado foi divulgado no último dia 29 de março, e obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

COMO SE INSCREVER

O primeiro passo é abrir a página do Sisu e clicar em "Fazer Inscrição" e na próxima tela clicar em "Entrar".

O acesso ao sistema de inscrição agora é realizado com Login Único do governo federal. Se o candidato ainda não possui uma conta, basta cria uma acessando o site oficial.

Após efetuar o login, é necessário confirmar os dados para o Sisu entrar em contato com o usuário. Se precisar, é possível alterar esses dados a qualquer momento na barra superior da plataforma virtual.

Agora, o candidato será redirecionado a área para escolher até duas opções de curso. É nesta tela que ele vai acompanhar a inscrição durante todo o processo. Para começar é só clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

Foto: divulgação

É possível pesquisar as vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso. No resultado da busca o usuário conhece os cursos pesquisados. Para saber mais detalhe sobre a graduação, basta clicar nela e conferir.

É necessário ler atentamente as modalidades disponíveis para o curso, e, então, escolher uma das opções para a qual pretende concorrer e clicar em "Escolher esta modalidade" para continuar.

Por fim, confira os dados do curso e a modalidade de vaga escolhidos, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e depois clique em “Confirmar minha inscrição”.

Após a confirmação, o usuário voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. É possível alterar as opções selecionadas enquanto o período de inscrições estiver aberto.

Cronograma

O resultado para a única chamada do Sisu será divulgado em 13 de abril. Em caso de notas idênticas, a partir dos critérios de classificação, o desempate será feito no momento da matrícula e selecionado o candidato que comprovar a menor renda familiar.

O processo de matrícula será de 14 a 19 de abril, em dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição de ensino.

Confira o calendário completo do Sisu:

Período de inscrições

6 a 9 de abril

Resultado da chamada regular

13 abril

Prazo para participar da lista de espera

13 a 19 de abril

Matrícula da chamada regular

14 a 19 de abril

Convocação dos candidatos em lista de espera

A partir do dia 23 de abril