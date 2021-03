Resultado do Enem já está disponível; veja como consultar sua nota

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 29, as notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. O resultado da prova ficou disponível a partir das 18 horas e pode ser conferido Página do Participante e também no aplicativo Enem Inep disponível no Google Play (para dispositivos Android) e na App Store (para iOS).

Como consultar o resultado do Enem 2020

Acesse a página do Enem

No chat, clique em "Página do Participante - Entrar com gov.br"

Digite seu CPF, clique em "Avançar" e digite sua senha. Clique em "Entrar".

Na próxima página você deve selecionar qual edição do Enem deseja consultar, caso tenha prestado a prova mais de uma vez

Como recuperar a senha do Enem

Digite seu CPF e clique em "Avançar"

Selecione "Esqueci minha senha" e escolha algum modo de recuperação disponível.

Resultados

Após um período de quase uma hora de instabilidade no sistema, o resultado está disponível tanto para os candidatos que fizeram a prova física quanto para aqueles que fizeram o Enem digital. Alunos treineiros, que ainda não terminaram o ensino médio,O candidato pode acessar a página do participante com o login gov.br, um acesso único a diversos serviços digitais do Governo Federal. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o MEC disponibilizou um telefone para consultas:. Veja abaixo o passo a passo para consultar sua nota.

Os resultados estão divididos entre as cinco áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.

Entenda como é calculada a nota do Enem

Cada questão do Enem tem um peso diferente. Por isso, pessoas que acertam o mesmo número de questões podem ter notas distintas. Isso acontece porque a prova é corrigida com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), que leva em conta a coerência das respostas do participante. Se o candidato acerta perguntas consideradas difíceis e erra as fáceis, o sistema aponta que há mais chances de ele ter "chutado" as respostas e a nota cai.



A redação é corrigida com base em cinco competências: domínio da língua portuguesa, compreensão da proposta da redação, seleção e organização das informações, capacidade de argumentação e, por fim, elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Todas as competências têm o mesmo peso.



O seu resultado final vai depender do curso e da universidade escolhidos. No Sistema de Seleção Unificada (SiSU), por exemplo, algumas faculdades determinam pesos diferentes para as áreas do conhecimento, enquanto em outras todas elas têm o mesmo peso.



Para saber a sua média, veja os critérios estabelecidos pelo curso que você deseja entrar e, então, faça o cálculo. Se o peso for igual para todas as áreas do conhecimento, basta somar todas as notas e dividir por cinco para obter a média final.



