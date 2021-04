Biólogo que viveu em situação de rua no Ceará tira 920 na redação do Enem: 'estudei pelo YouTube'

A história de vida de Alexandre Camilo da Silva, de 55 anos, transformou-se completamente há pouco mais de dois anos, quando ele decidiu tratar o vício em drogas e dedicar-se aos estudos. O resultado: largou os entorpecentes e atingiu 920 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As informações são do Uol.

Natural do Rio de Janeiro, ele, que é formado em Biologia, lembra que há alguns anos mudou-se para Fortaleza, no Ceará, para atuar no setor de turismo, porém o trabalho não deu certo.

"Terminei na rua. Foram nove meses até que decidi mudar de vida, em 2019", conta, relatando que a meta é conseguir cursar a faculdade de Letras "para melhorar meu português".

O biólogo revela como foi o preparo para o Enem: "estudei basicamente pelo YouTube. Sempre me mantive estudando e escrevendo. Quando chegou a nota, me surpreendi, mas não muito porque me preparei bem", admitiu.

Vício em drogas

Ele afirma que conheceu as drogas de forma recreativa. O tempo de uso, porém, foi se intensificando, principalmente depois que teve problemas de relacionamento. Era o vício batendo à porta. "Me afastei do mercado de trabalho e da minha profissão", disse.

Quando decidiu que queria uma reviravolta na sua história de vida, Alexandre Camilo foi para Teresina, no Piauí, onde casou-se e lançou um livro intitulado "Poesias".

Atualmente, é coordenador da Pastoral do Povo da Rua de Teresina, onde compartilha sua história de vida e superação com as pessoas.