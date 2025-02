Floresta x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Duas equipes invictas na competição e com objetivos distintos na competição é o que representa o duelo entre Floresta e Fortaleza neste sábado (1º), a partir das 16h30, no Estádio Presidente Vargas. O Leão do Pici quer garantir, de forma antecipada, a vaga na semifinal, após cravar a liderança no grupo B. O Tricolor chega depois de um duelo suado contra o Maracanã por 1 a 0, com um golaço de Marinho.

O Floresta recebeu o Ferroviário no Estádio Domingão, que terminou num empate de 3 a 3, um jogo emocionante de seis gols. Atualmente, o Lobo da Vila é o vice-líder do grupo A com cinco pontos e quer garantir uma vaga nas quartas de final da competição.

No retrospecto, foram seis partidas entre as duas equipes, com vantagem para o Leão do Pici, que venceu cinco vezes, contra uma vitória do Floresta. O último confronto foi em fevereiro de 2022, pela Copa do Nordeste.O Tricolor venceu por 2 a 0.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste fará a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares

PALPITES

COMO CHEGA O FLORESTA

Marcelo Chamusca deve contar com o retorno de Ruan, que foi poupado no último jogo, após lesão no ombro contra o Iguatu. Luan, atacante, rescindiu contrato nessa sexta-feira (31) e não faz mais parte do plantel do Verdão da Vila.

O Floresta, assim como Ceará e Fortaleza, está invicto na competição, após vencer o Barbalha por 3 a 1 e os empates contra Iguatu e Ferroviário.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço segue com mudanças nas escalações montadas por Juan Pablo Vojvoda. Sem nenhum atleta no departamento médico, Matheus Rossetto poderá estrear no campeonato. Outra expectativa é para o dia que David Luiz entrará em campo, o que poderá acontecer neste sábado, caso Vojvoda relacione o zagueiro.

Vojvoda deve apostar mais uma vez num rodízio dos atletas, visando as próximas partidas que o grupo terá pela frente, que são contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste na próxima terça-feira (04) e o Clássico-Rei, no dia 8 de fevereiro.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Floresta: Wilderk; Ludke, Ícaro, Fernando e Furlan; Lucas, Guilherme e Taddei; Ruan, Vitinho e Aleffe. Técnico: Marcelo Chamusca

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Brítez, Gustavo Mancha (Titi), Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Pochettino; Moisés, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLORESTA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada do Campeonato Cearense

Local: Estádio Presidente Vargas (PV)

Data: 01/02/2025 (quinta-feira)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Magno Cordeiro

Assistentes: Moracy Sousa e Marcondes Simão