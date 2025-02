PM investigado por atuação em milícia, sogra e enteada são mortos a tiros em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro

Um policial militar, a sogra dele e uma criança de três anos, enteada do agente, foram mortos a tiros na tarde deste sábado (1º) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A esposa dele também estava no carro.

À polícia, a sobrevivente do crime contou que um carro emparelhou com o da família e os bandidos abriram fogo. Eles estavam na Avenida Darcy Vargas, na Cidade dos Meninos, e, após o crime, os atiradores fugiram.

O sargento Bruno Barbosa de Abreu era lotado no Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e morreu no local, assim como a sogra, Fabiana de Oliveira, de 47 anos. A esposa do policial não ficou ferida.

A criança chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Pilar às 13h22 com ferimentos no peito e braço, segundo informações da prefeitura de Duque de Caxias. O quadro era gravíssimo e ela teve uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-la, mas o óbito foi confirmado às 14h21.

Legenda: O sargento Bruno Barbosa de Abreu era lotado no Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Foto: Reprodução

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Segundo apuração do g1, o sargento Bruno Barbosa de Abreu havia sido preso em 2021 por envolvimento com a milícia do Pau Branco, que atua em São João de Meriti. Ele era conhecido como Bruno do Pau Branco e foi colocado na modalidade de prisão albergue domiciliar em agosto de 2024.

O policial morto respondia por formação de milícia e organização criminosa. Na época da prisão, foi identificado que o grupo explorava sinal de TV clandestino, venda de gás, de água, além de práticas de agiotagem e extorsão a comerciantes, com a cobrança de taxas de segurança. Eles também controlavam pontos de mototáxi e realizavam ameaças e violência.