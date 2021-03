Resultados do Enem 2020 serão divulgados em dois dias separados

Os candidatos que participaram do Enem 2020 poderão conferir os resultados das provas em dois dias diferentes, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As versões impressas e digital, além da reaplicação foram realizadas em dois domingos nos primeiros dois meses de 2021.

A divulgação das notas será dividida em duas categorias de participantes: os que já concluíram o ensino médio e os que ainda não.

Data para candidatos formados

Para as pessoas que já finalizaram o ensino médio os resultados estarão disponíveis a partis das 7h30 do dia 29 de março.

Data para participantes sem ensino médio

Já para os candidatos que ainda não finalizaram o nível médio, as notas serão disponibilizadas em 28 de maio, também a partir das 7h30.

Como acessar as notas do Enem 2020

Os interessados em conferir os resultados devem acessá-los pela Página do Participante ou pelo aplicativo Enem. É necessário fornecer o número de CPF e a última senha cadastrada na plataforma.

Ensino superior

As notas do Enem 2020 podem ser usadas para estudantes ingressarem no nível superior em instituições públicas, através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), e conseguirem bolsas em faculdades privadas, por meio dos Programa Universidade para Todos (Prouni). Os resultados também são usados pelo programa federal de financiamento estudantil, Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Adiamento e pandemia da Covid-19

Em maio de 2020, o Ministério da Educação (MEC) e o Inep decidiram adiar o Enem 2020 devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. O cronograma original previa a aplicação das provas impressas nos dias 1º e 8 de novembro e da versão digital nos dias 11 e 18 de outubro.

Com a mudança, exame acabou sendo realmente aplicado apenas nos dias 17 e 24 de janeiro deste ano para o formato físico e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro para o virtual.

Entretanto, nem todos os estados brasileiros puderam realizar as provas nas datas estipuladas. Três dias antes do primeiro dia da prova imprensa, o Governo do Amazonas decretou a suspensão do Enem no Estado. A decisão foi tomada devido à situação de calamidade estadual em decorrência do avanço na pandemia de coronavírus.