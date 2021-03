UFC vai ofertar 6.268 vagas no Sisu 2021; são mais de 209 mil oportunidades no Brasil

A Universidade Federal do Ceará (UFC) oferta, neste ano, 6.268 vagas em 110 cursos de graduação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021. As inscrições poderão ser feitas entre 6 e 9 de abril, com resultados divulgados no dia 13 do mesmo mês.

Em instituições de todo o País serão 209.190 vagas. Na última sexta-feira (5), o Ministério da Educação (MEC), disponibilizou no site do Sisu a consulta das vagas que serão ofertadas. As oportunidades estão distribuídas em 110 instituições de ensino público, com 5.685 cursos de graduação.

>> Consulte seu curso no Sisu 2021

Conforme o MEC, no entanto, os dados ainda são preliminares, pois as instituições podem alterar o quadro de oferta até um dia antes do início das inscrições. É possível ver o total de vagas por modalidade de concorrência, cursos, turnos e localização.

Quem pode se inscrever no Sisu 2021?

Para se inscrever no Sisu, é preciso ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e ter obtido nota superior a zero na prova de redação. Treineiros não podem participar do processo seletivo.

Quando abrem as inscrições do Sisu 2021?

As inscrições para o Sisu 2021 abrem no dia 6 de abril e fecham no dia 9. O resultado da chamada única está previsto para o dia 13 do mesmo mês. Para manifestar interesse em participar da lista de espera, será preciso sinalizar no portal do Sisu entre 13 e 19 de abril.

Quando serão as matrículas?

Após o resultado do Sisu 2021, as instituições de ensino superior começam o processo de matrícula ou registro acadêmico a partir do 14 de abril. O processo segue até 19 de abril, e é preciso ficar atento aos portais das instituições de escolha para o cronograma, regras e orientações.