Escolas públicas de Fortaleza seguem com aulas remotas e devem reabrir após vacinação de professores

Mesmo com novo decreto do Governo do Ceará autorizando o retorno de aulas presenciais para séries iniciais, escolas públicas de Fortaleza permanecerão com ensino remoto. A informação foi confirmada pela Prefeitura neste sábado (10).

De acordo com a gestão municipal, a volta aos colégios só deve ocorrer após a vacinação de professores contra a Covid-19, que está marcada para a fase 4 da campanha. No entanto, o governo está em articulação para antecipar a imunização.

Segundo anúncio do governador Camilo Santana neste sábado, crianças até cinco anos da Educação Infantil e estudantes da primeira e segunda série do Ensino Fundamental podem retornar às aulas presenciais a partir de segunda-feira (12).

Os colégios vão precisar respeitar o limite de 35% da capacidade.

A decisão do novo decreto vale para todas as escolas públicas e privadas, mas cabe a cada prefeitura ou instituições decidir retornar.