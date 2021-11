Enem 2021: veja horários de abertura dos portões e início das provas de domingo (21)

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro para mais de 3 milhões de participantes em todo o país, tanto na versão impressa quanto na versão digital.



Neste domingo, o primeiro dia de prova, serão aplicados exames de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza.

Horários de abertura dos portões e início das provas do Enem 2021:

21 novembro

12h - abertura dos portões

13h - fechamento dos portões

13h30 - Início das provas

19h - término das provas do primeiro dia

Fusos horários diferentes

Em estados como Amazonas e Mato Grosso, cujo horário local tem uma hora a menos em relação ao horário de Brasília, a prova também será aplicada uma hora antes. Assim, o exame vai começar às 12h30 no horário local. No Acre, estado com duas horas a menos, a prova será aplicada às 11h30 no horário local.

Já os gabaritos das provas objetivas estarão no site e aplicativo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 1º de dezembro.

A prova

O Enem é composto por uma prova de redação e quatro provas com 45 questões objetivas cada: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza.

Anualmente, o Enem seleciona estudantes para vagas do ensino superior em universidades públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas com convênio com o Inep.