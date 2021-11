Enem: Vale a pena estudar na véspera da prova?

A espera está chegando ao fim. Neste domingo, dia 21, o Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado aos 3.109.762 inscritos na edição deste ano. Às vésperas da prova, a ansiedade aumenta e, com ela, vem a vontade de se manter o ritmo de estudos. Mas estudar na véspera surte efeito?

Para o Prof. Halysson Dantas, Doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e consultor educacional, estudar com a mesma profundidade que se vinha fazendo na fase de preparação não é uma boa estratégia na véspera. "Nunca tente ‘estudar’ a fundo na véspera ou busque recuperar todo o tempo perdido no último dia, dificilmente haverá êxito nessa empreitada", opina.

Como pontua, a melhor alternativa é usar as 24 horas que antecedem o exame para relaxar, descansar e se alimentar bem, de modo a ir o mais leve possível para a prova. "O ideal no dia anterior é tomar todas as providências e organizar os documentos necessários para evitar imprevistos na hora da prova", salienta.

Mas há quem se sinta inseguro e mais ansioso se não der uma "olhadinha" nos conteúdos um dia antes da prova. Neste caso, recomenda o consultor, você pode fazer uma revisão resolvendo questões simples ou intermediárias, assistindo alguma videoaula curta e dinâmica, mas sem que isso se torne um tormento para si próprio.

"Revisão na véspera é algo bem particular. Mas, se for fazê-la, sugiro que seja realizada com a resolução de questões fáceis ou intermediárias para melhorar sua confiança e autoestima. Também é interessante rever pequenos roteiros de estudo que tenham sido feitos ou mapas mentais", diz Halysson Dantas.

Relaxe

Na véspera da prova é hora de desacelerar. Uma mente sobrecarregada perde a memória e o raciocínio. "Relaxe, jogue um pouco de conversa fora com quem te faz bem, hidrate-se e mantenha a autoestima boa", sugere o consultor.

No dia da prova, a recomendação é ter uma boa noite de sono, alimentar-se adequadamente e conferir se está tudo certo com o deslocamento até o local de prova. "Estando tudo planejado, visualize-se mentalmente tendo sucesso na prova. Pense positivo sempre, essa é a chave do sucesso da mente dos campeões", finaliza Halysson Dantas.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab