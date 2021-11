Saiba como é calculada a nota do Enem e o que é a Teoria de Resposta ao Item

Leia mais

O método é bem diferente do modelo tradicional da maioria das escolas, em que uma prova vale de 0 a 10 e cada questão tem um peso pré-estabelecido. Para o Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) adota a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para chegar à nota final.

Esta, em cada uma das quatro áreas de conhecimento, é calculada a partir de uma escala, como uma régua que mede o nível de conhecimento do participante. As questões da prova ocupam uma posição diferente, segundo o nível de dificuldade.

A metodologia considera incoerente que um aluno acerte muitas questões difíceis e erre fáceis. Imagine um teste com seis questões que use o sistema TRI, por exemplo. Um candidato que acerta quatro questões fáceis e erra duas difíceis provavelmente terá nota maior do que um estudante que acerta dois itens fáceis e dois difíceis, mesmo os dois tendo acertado o mesmo número de questões no total.

Prova de Redação

A nota da redação não é calculada pelo TRI. Os textos são corrigidos um a um, desde que estejam transcritos para a Folha de Redação, considerando cinco competências:

demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa;

compreender a proposta da redação;

selecionar e organizar informações no texto

demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a argumentação;

elaborar proposta de intervenção para o problema abordado.

Para cada competência é atribuída uma nota de 0 a 200. Ao contrário da prova objetiva, na redação é possível atingir a nota 1000, ou seja, a soma do valor máximo atribuído a cada competência.

Média das cinco notas

Depois que o gabarito é analisado e os resultados são lançados, os estudantes recebem as notas das cinco provas separadamente. Para saber a nota do Enem, é preciso fazer uma média entre os cinco valores. Após somar as notas de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação, o estudante deve dividir o valor por cinco. Assim, ele saberá qual a nota final obtida no exame.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab