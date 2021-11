Saiba como ver as notas do Enem 2021

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já tem mexido com os ânimos de candidatos em todo o País. Apesar de o exame ainda não ter sido aplicado — as provas ocorrerão neste domingo (21) e no próximo (28) —, há quem já esteja buscando saber como ver a nota do teste.

De acordo com o edital do Enem, os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep até o terceiro dia útil após a aplicação das últimas provas. Ou seja, o gabarito poderá sair até o dia 1º de dezembro.

No entanto, o participante não terá acesso às notas finais apenas com o gabarito. Os resultados individuais do Enem — contando com as quatro notas das provas objetivas e a nota da redação — só serão divulgados posteriormente. A data ainda não foi divulgada.

Quando as notas forem determinadas, o candidato poderá acessar o Portal do Inep ou o aplicativo oficial do Enem e inserir o número do CPF e a senha.

Em seguida, o interessado pode buscar o resultado nas opções disponíveis e ver as notas das provas, divididas por área de conhecimento.

Notas da redação

Conforme o edital do Enem, a nota da redação pode variar entre 0 (zero) e 1.000 (mil) pontos. No entanto, não há um único procedimento para se chegar à pontuação — o Inep prevê possibilidades distintas de cálculo a depender dos resultados prévios.

Isso porque a redação é corrigida por dois corretores de forma independente. Cada um deles atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 200 (duzentos) pontos para cada uma das cinco competências analisadas no texto.

Se não houver discrepâncias — diferenças de 100 pontos na nota final ou de 80 pontos em quaisquer competências — entre eles, a nota do candidato resultará da média aritmética simples das duas apontadas pelos corretores.

Legenda: Procedimento de média aritmética simples considera quociente da divisão a partir do número de notas Foto: reprodução

Caso haja discrepâncias, o próprio sistema abrirá um recurso de ofício automaticamente, e a redação será corrigida mais uma vez. O texto, então, é enviado para um terceiro corretor, também independente.

Se a nota indicada pelo terceiro corretor não diferir entre as dos outros dois avaliadores, a nota corresponderá à média aritmética entre as duas notas totais que mais se aproximarem. A outra nota será descartada.

Se houver discrepância entre o terceiro corretor e apenas um dos dois primeiros, a nota final do participante será a média aritmética entre as duas notas atribuídas pelos corretores que não mostraram discrepância. A outra nota não será mais levada em conta.

Entretanto, se a nota indicada pelo terceiro corretor for equidistante das notas totais atribuídas pelos outros dois corretores e houver impossibilidade de aproximação da nota atribuída pelo terceiro corretor com um dos outros dois, dá-se início a um novo processo.

Legenda: No esquema acima, a nota do terceiro corretor tem discrepância de igual valor entre notas dos dois primeiros corretores Foto: reprodução

Nesse caso, a redação é levada a uma banca composta por outros três corretores, que, juntos, atribuirão a nota final do participante. As notas anteriores a esse processo são desconsideradas. O mesmo procedimento pode ocorrer se o terceiro corretor tiver discrepância com os outros dois.