Confira dicas para as questões de inglês e espanhol no Enem

Marcado para o próximo domingo (21), o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) contará com as provas de Ciências Humanas, Redação e Linguagens, códigos e suas tecnologias. Dentre as 45 questões da avaliação de Linguagens, cinco são dedicadas às línguas estrangeiras, inglês ou espanhol, de acordo com a escolha do estudante. Focadas em interpretação de texto, as questões tendem a trazer temas atuais como foco.

“Dentro desses temas, as perguntas levam o participante a refletir sobre a intenção, o estilo e até mesmo o conteúdo do texto”, explica Luciano Alencastro, professor de inglês. Todas as questões são em português, apesar do texto base ser em inglês ou espanhol. Dessa forma, os falsos cognatos, também conhecidos como falsos amigos, podem surgir como pegadinhas dentro da prova.

O professor Luciano Alencastro comenta que não se deve ficar caçando as respostas no texto, sendo necessário diferenciar o tipo de pergunta. “Por exemplo, uma pergunta de inferência não irá trazer a resposta explícita no texto, e, sim, com um certo nível de interpretação. Quando a questão é o objetivo geral do texto, a resposta nunca é um detalhe, e, sim, o todo, o mais abrangente.”

Luciano também detalha que a gramática pode surgir de forma implícita dentro da interpretação de texto, principalmente na forma de verbos modais, tempos verbais, conectivos, pronomes e marcadores adverbiais.

Avaliação de espanhol

No caso da prova de espanhol, é comum surgir uma questão relacionada a uma expressão idiomática, aquelas em que a junção de palavras traz um novo significado. Segundo Joaquim Fontes, professor de espanhol e literatura brasileira, é aconselhável observar todo o contexto no qual a expressão está inserida.

No momento da análise da questão, é importante também observar os três distratores clássicos nas questões, a extrapolação, a redução e a contradição. “É fundamental iniciar a resolução da questão pela leitura do comando para ter uma percepção prévia de qual é a informação que deve ser localizada no texto”, informa Joaquim Fontes. O professor reforça que é comum relatos de alunos que encontraram uma informação correta na resposta, mas que não possui relação com o comando.

Muitas vezes considerado parecido com o português, o idioma espanhol possui suas particularidades e, portanto, o texto não deve ser lido como se estivesse em português, para evitar erros de interpretação baseados nos falsos amigos.

Use a nota do Enem

Continue acompanhando o especial Vem Enem para conferir mais conteúdos sobre a prova de redação e as outras avaliações do exame.

A Unifor preparou um ambiente especial para os alunos tirarem as principais dúvidas sobre o Enem. Por meio de cadastro no portal oficial do Vem Enem, os estudantes podem conferir apostilas, vídeos de professores, simulados e outros conteúdos para potencializar os resultados na prova, tudo de forma gratuita.

Inclusive, o ingresso dos alunos na Unifor pode ser realizado com a nota obtida no Enem, o que facilita o acesso dos estudantes.

Site: unifor.br/enem

