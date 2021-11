Enem 2021: veja 8 temas que podem cair na redação

O que vai “cair no Enem” é dúvida para qualquer candidato e a temática de redação é uma preocupação generalizada. De tudo o que se fala no mundo ao redor, qual o tema felizardo? Assim como na edição passada do Exame (saúde mental no contexto da pandemia), professores dizem que dá para, novamente, trabalhar com o previsível.

Podendo somar até 1.000 pontos, a redação é considerada uma das provas mais importantes para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio.

Embora os candidatos não devam se prender a um tema, tendo em vista que o Enem costuma trazer propostas de redação bem específicas, é importante que saibam dissertar sobre discussões atuais e de relevo social.

“Acredito que a banca, em virtude das adversidades que temos enfrentado por conta da pandemia, ela não traga um tema inusitado, de conteúdos técnicos mais específicos e que geralmente derrubam muitos candidatos, explica o professor de redação João Filho.

E ele reforça: "Diante do que ainda estamos vivendo na pandemia, acreditamos que não vão colocar temas muito técnicos”.

Seria mais uma vez, portanto, um assunto fortemente abordado no cotidiano. Para o entendimento dos possíveis temas, ele divide as temáticas em quatro eixos principais:

tecnologias

meio ambiente e sustentabilidade

educação e trabalho

saúde

Impacto das tecnologias

“Dentro do primeiro eixo, é importante pensar o impacto das tecnologias na nossa vida, com ensino a distância, híbrido, a preparação (ou falta dela) das escolas", diz João Filho.

Legenda: Uma aposta para o tema educação é o impacto das tecnologias na nossa vida, com ensino a distância, híbrido, a preparação (ou falta dela) das escolas" Foto: Gustavo Pellizzon

Desaparecimento de profissões

"No que se refere a educação e trabalho, o desaparecimento de profissões e o surgimento de outras, que exigem pessoas mais qualificadas para áreas com novas demandas. Se a função de caixa de banco pode estar perto de desaparecer, outras como webdesigner e assessoria para educação financeira terão cada vez mais demandas”, esclarece.

Energias renováveis

Outra aposta, na parte de meio ambiente, diz respeito às energias renováveis. “Estamos vivendo uma crise hídrica, então sobre a importância da matriz energética limpa. E o Ceará tem um potencial enorme de geração de energia solar. Temos uma vantagem de discutir esse tema nacional, que é como substituir o modelo das hidrelétricas”.

Legenda: Uma aposta, na parte de meio ambiente, diz respeito às energias renováveis Foto: Kid Junior

Saúde

O último agrupamento, que seriam as temáticas de saúde, o especialista vê menor probabilidade por ter sido abordado na última edição do Enem, mas “há outros desdobramentos como a recente atualização da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o conceito de saúde, como bem-estar físico, mental e espiritual”.

Educação e pandemia

A professora Nelândia Teodoro vê como temas muito fortes a educação no contexto da pandemia, assuntos ligados ao Ministério do Desenvolvimento Regional, dos quais se destacam:

mobilidade urbana

habitação

saneamento

segurança hídrica

Neste último caso, o tema se relaciona, além do abastecimento humano, com o fornecimento de energia elétrica.

Legenda: O tema segurança hídrica relaciona, além do abastecimento humano, com o fornecimento de energia elétrica Foto: Antonio Rodrigues

“Nos temas ligados à educação, temos a evasão escolar causada pela falta de acesso tecnológico ao ensino remoto; a exclusão digital que ficou evidenciada no País durante o período de isolamento social e os prejuízos à alfabetização”, explica Nelândia.

A professora também inclui os desafios para promover a transformação digital no Brasil, educação financeira, qualificação profissional. “Não se pode esquecer do ensino profissionalizante, que está contemplado na Reforma do Ensino Médio”.

Como tema em saúde, a professora relaciona obesidade infantil.

Ouça todos os episódios da série de podcasts Isso Não Cai no Enem.

Confira uma relação dos possíveis temas da redação do Enem 2021

Educação no contexto da pandemia Energias limpas e renováveis em substituição a matrizes energéticas poluentes Desaparecimento de profissões e o impacto do surgimento de outras Novo conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde Obesidade infantil Transformação digital no Brasil O impacto do ensino profissionalizante para as novas gerações Segurança hídrica no Brasil