Xand Avião revela crítica por anúncio do teste de coronavírus: "Não fizemos para ganhar seguidor"

Em isolamento por conta da contaminação com coronavírus, Xand Avião e Isabele Temóteo comentaram algumas reações dos seguidores nas redes sociais após revelarem que testaram positivo para Covid-19. "Veio uma pessoa no nosso Instagram e disse que a gente falou isso para ganhar seguidor", revelou entre gargalhadas o vocalista da banda Aviões ao criticar a postura de alguns usuários da rede social em conversa com a esposa.

Isabele também foi criticada por publicar uma foto no Instagram em que aparece maquiada, com a legenda "como a gente queria tá hoje". De acordo com Xand, a seguidora teria interpretado a postagem de uma foto antiga como um desrespeito a indicação de isolamento aos infectados pelo vírus. Para além dos julgamentos depreciativos, o casal revelou receber muito carinho e tranquilizou fãs e amigos.

Sintomas leves

"Estamos ótimos, graças a Deus. Eu acho que a gente não sentiu um terço dessa doença, diferente do que tem acontecido com muitas pessoas", esclareceu a empresária e digital influencer. No início da semana, Xand e Isabele revelaram que a suspeita da doença veio após episódios de febre, dores de cabeça e nas articulações.

Os filhos do casal, Enzo e Isabela, não foram infectados e estão mantendo distanciamento dos pais desde o diagnóstico. A família, na companhia dos dois filhos mais velhos de Xand que moram no Rio Grande do Norte, passou férias no início de março em Miami, nos Estados Unidos.