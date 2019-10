The Voice Brasil: Tony Gordon recebe 36,62% dos votos e vence a 8ª edição do programa

O público escolheu e Tony Gordon, do Time Teló, é o grande campeão do The Voice Brasil 2019. Ele superou a cearense Ana Ruth, do Time Iza, além de Lúcia Muniz, do Time Lulu e Willian Kessley, do Time Ivete, na noite desta quinta-feira (3).

Gordon teve 36,62% dos votos e levou o prêmio de R$ 500 mil, além de um contrato com a gravadora Universal Music e um carro zero km. Foram mais de 18 milhões de votos. Michel Teló aumentou para cinco o número de títulos no programa.

Ana Ruth abriu as apresentações cantando a música "Pesadão", de Iza. Do time Lulu, a segunda participante a se apresentar foi a mineira Lúcia Muniz, que interpretou a música “O Amor e o Poder (The Power Of Love)”, adaptação brasileira do clássico de Céline Dion e que fez sucesso na voz de Rosana.

O terceiro finalista a cantar foi Tony Gordon. Ele escolheu "O Portão", de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Pelo time Ivete, o goiano Willian Kessley cantou "Deixa tudo como tá", de Thiaguinho.

Durante o programa, o público ainda foi presenteado com participações especiais de competidores que deixaram a atração durante as batalhas. Caso da também cearense Rebeca Lindsay, que apresentou em dueto com Willian Kessley "All Star", de Nando Reis.

Após o anúncio da vitória, Tony ainda interpretou "Você", inesquecível na voz de Tim Maia.