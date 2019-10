The Voice Brasil: Ana Ruth recebe 68,83% dos votos e está na grande final do programa

A cearense Ana Ruth está na grande final do programa The Voice Brasil! A representante de Juazeiro do Norte, que é do time de Iza, cantou a música "Fim de Tarde " interpretada pelo grupo Fat Family na semifinal exibida ao vivo pela TV Globo, na noite desta terça-feira (1º). Também garantiram vaga na final, Willian Kessley (time Ivete), Lúcia Muniz (time Lulu) e Tony Gordon (time Teló).

Ruth recebeu 68,83% dos votos do público. E apesar de não ter recebido os 20 pontos da técnica Iza, que foram para Edyelle, a cearense avançou para a finalíssima, que acontece na próxima quinta-feira (3).

Isso porque a outra representante do time Iza, a baiana da cidade de Valença, Edyelle Brandão, que se apresentou com a música "One Moment in Time" de Whitney Houston, recebeu 31,17% dos votos do público, que somados aos 20 pontos dados por Iza, totalizaram 51,17%, pontuação que não foi suficiente para superar Ana Ruth.

Depois do resultado, Ruth agradeceu muito pela vaga na decisão."Gente muito obrigada. Estou muito feliz. Deus sabe o quanto eu sonhei com isso. Agradeço ao voto de todo o Brasil, do Ceará todo, amo todos vocês", comemorou. Tiago Leifert ressaltou que é raro o fato de a participante que não recebe os pontos do técnico, conseguir passar de fase.

Votação

Depois que o público votava, cada técnico dava 20 pontos para atribuir a um dos dois participantes do seu time. Até então, a votação popular ainda não era revelada.

Assim, o resultado do público era somado aos pontos concedidos pelo técnico. O participante com a maior pontuação de votos no somatório, seguia para a final.

Festa em Juazeiro do Norte

Amigos, vizinhos e familiares reunidos na rua onde fica a casa de Ana Ruth Foto: Valéria Alves

Na cidade natal de Ana Ruth, familiares e amigos da cantora se reuniram para acompanhar a apresentação em um telão montado da rua onde ela mora. No meio da torcida, antes mesmo de o programa começar, Wendel Franklin, tio da cantora estava com o coração a mil. "Estamos aqui para apoiá-la. Mandamos confeccionar camisas personalizadas com a foto dela e nossa expectativa é estar lá na grande final", disse.

Já Tereza Siqueira, professora de Ana Ruth também esteve na torcida para prestar apoio e relembrou os momentos da cantora na faculdade. "Ela se apresentava no show de talentos, depois no recital de leitura. Temos orgulho, já sabíamos que ela era um grande talento e por isso merecia ir até a final", completou.