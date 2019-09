Roberto Leal morre em São Paulo aos 67 anos

O cantor português Roberto Leal, de 67 anos, morreu neste domingo (15) em São Paulo, no Hospital Samaritano, onde estava internado.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele estava no hospital desde terça-feira (10), após ter uma reação alérgica a um medicamento que tomou, e, nas últimas, sofreu insuficiência renal. O cantor tratava um câncer no olho há dois anos.

Roberto Leal, nome artístico de António Joaquim Fernandes, morava em Alphaville, na região de Barueri, Grande São Paulo. É dono de sucesso como "Arrebita" e "Vira". Os dois filhos do cantor, que moram no Canadá e na Austrália, estão a caminho do Brasil para veléorio e sepultamento.