Programação do Pré-Carnaval de Fortaleza 2020: confira as atrações de 6 a 9 de fevereiro

O terceiro fim de semana de Pré-Carnaval 2020 em Fortaleza tem atrações para todos os gostos! A folia começa já nesta quinta-feira (6) com o tradicional bloco Chão da Praça, com a banda Os Transacionais, animando a Praça Verde do Dragão do Mar (Praia de Iracema).

Já no sábado, no Terminal Marítimo de Passageiros, no Mucuripe, Léo Santana comanda o Meu Bloquinho.

A programação segue até domingo (9) com um roteiro carnavalesco gratuito e particular em todas as regionais da capital.

Anote as datas, os blocos e os roteiros, separe a fantasia e aproveite a festa!

QUINTA-FEIRA (6/2)

Álvaro Weyne: Bloco Não Fique À Toa (das 19h às 20h30)

Praia de Iracema/Dragão do Mar: Bloco Chão da Praça (DJs + Os Transacionais + Getúlio Abelha) (19h)

Jardim das Oliveiras: Bloco Amigos da Folia (18h)

Praça dos Navegantes: Bloco A Turma do Mamão (das 19h às 23h)

SEXTA-FEIRA (7/2)

Praça do Ferreira: Casa Maré (18h) e Luxo da Aldeia (20h)

Mercado dos Pinhões: DJ Gomes (18h), Banda Pimenta Malagueta (19h) e Selvagens a Procura de Lei (20h30)

Benfica: Calé Alencar (18h), Ercilia Lima (19h) e Os Transacionais (20h30)

Farias Brito: Bloco Balaku Baku Folia (das 19h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Vá Tomar no Carlito Pamplona (das 19h às 23h)

Pici: Bloco Kuekão de Kouro (das 19h30 às 21h30)

Antônio Bezerra/Praça Joaquim Nogueira: Bloco me Ache Folia (das 18h às 22h)

Granja Lisboa: Bloco Zé Almir (das 17h às 21h)

Monsenhor Tabosa: Bloco Sou Brega Mais Quem Não É? (das 18h às 22h)

Álvaro Weyne: Bloco Não Fique À Toa (das 19h às 20h30)

Jardim Iracema: Bloco Paraguai Folia (das 18h às 22h)

Antônio Bezerra: Bloco Me Chama Que Eu Vou (das 18h à 0h)

Jardim das Oliveiras: Bloco Amigos da Folia (18h)

Praça dos Navegantes: Bloco A Turma do Mamão (das 19h às 23h)

Jardim América: Bloco XI Pré-Carnaval do Jardim América (das 18h às 2h)

SÁBADO (8/2)

Praça do Ferreira: Banda Couros e Metais (18h) e Concentra Mas Não Sai (20h)

Mercado dos Pinhões: DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico (18h), Wanessa Menezes A Maria Escandalosa (19h) e Baile Preto com Luiza Nobel (20h30)

Benfica: Pingo de Fortaleza (18h) e Os Alfazemas (20h)

Aterrinho da Praia de Iracema: Desfile dos blocos Baqueta, Unidos da Cachorra, Camaleões do Vila, Bonde Batuque e Bloco Cheiro. Apresentação de grupo de afoxé. Show de Selvagens a Procura de Lei (20h30)

Praça Cristo Redentor (Teatro São José): Bloco A Turma do Mamão (17h30), Casa Maré (18h30), Lídia Maria (19h30) e Getúlio Abelha (20h30)

Mocinha: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (das 18h às 22h)

Largo dos Tremembés: Nick Soul (18h) e Bloco das Travestidas (20h)

Mercado da Aerolândia: Yane Caracas (18h) e Mel Mattos (20h)

Terminal Marítimo de Passageiros: Meu Bloquinho, com Léo Santana, Mariana Fagundes e Eric Land (16h) (evento privado)

Benfica: Bloco Monte Folia (das 18h às 22h)

Praça Luíza Távora (Feira Auê): Bloco Pra Quem Gosta é Bom (20h) (evento privado com acesso gratuito)

Bairro Ellery: Bloco Os Filhos de Fafá (das 17h às 20h)

Benfica/Praça da Gentilândia: Bloco Cola Velcro (17h)

Jardim América: Bloco Carnavalesco Galo do Jardim America (das 17h às 23h30)

Jóquei: Bloco Pici Folia (17h)

Demócrito Rocha: Bloco Canal Folia (das 18h às 22h)

Praia de Iracema: Bloco Cheiro (das 20h às 22h)

Carlito Pamplona: Bloco Caciques do Urubu (das 15h às 20h)

Jardim Iracema: Bloco Paraguai Folia (das 18h às 22h)

Antônio Bezerra: Bloco Me Chama Que Eu Vou (das 18h à 0h)

Cristo Redentor: Bloco Ki – Frescura (das 14h às 22h)

Pirambu: Bloquinho Zumbeiras Kids (das 16h às 20h)

Barra do Ceará: Bloco Vem No Trenzinho (das 16h às 18h)

Jardim América: Bloco XI Pré-Carnaval do Jardim América (das 18h às 2h)

Pan Americano: Bloco Zueira (18h)

Jacarecanga/Praça do Liceu: Bloco Jaca Folia (das 18h às 22h)

Jardim Guanabara: Bloco Matuto Folia (das 17h às 21h)

José Walter: Bloco do Seu Cornelho (das 18h às 22h)

José Bonifácio: Bloco Chico da Olga (das 18h às 22h)

Bairro Ellery: Bloquinho Dos Primos (das 16h às 22h)

Mucuripe/Parque Bisão: Bloco Simpatizo Fácil (16h) (evento privado com acesso gratuito)

DOMINGO (9/2)

Benfica: Comedores de Abacaxi S/A (9h) e Hospício Cultural (11h)

Largo dos Tremembés: Bloco Girassol (16h), Grupo Percussivo Kebra Mola (17h30), Caravana Cultural convida Afoxé Acabaca e Roberta Fiúza (18h30)

Mercado da Aerolândia: Banda Couros e Metais (18h) e Jean Dumont (20h)

Praça Figueira de Melo (Infantil): Banda do Pirulito (das 9h às 12h)

Horto Florestal Municipal Falconete Fialho: Pacote de Biscoito (das 9h às 12h)

Polo dos Queijos: Alê Eloi (11h), DJ Gomes (13h) e Banda Som da Lira (14h)

Praia de Iracema/Largo do Mincharia: Bloco Baixaria - Baixinhos do Mincharia (17h)

Cidade 2000/Praça central: Bloco Relaxa Bebê (16h às 22h)

Messejana/Casa José de Alencar: Bloco Sivozinha Folia (das 9h às 12h)

Carlito Pamplona: Bloco Murifolia (17h)

Praia de Iracema: Pré na Ladeira (das 17h às 21h)

Pirambu: Bloquinho Zumbeiras Kids (das 16h às 20h)

Barra do Ceará: Bloco Vem No Trenzinho (das 16h às 18h)

Siqueira: Bloco Folia De Paz (das 16h às 20h)

Pan Americano: Bloco Zueira (18h)

Monte Castelo: Bloco Jaca Folia (das 17h às 21h)

Jardim Guanabara: Bloco Matuto Folia (das 17h às 21h)

Álvaro Weyne: Bloco Urubu Encantado (18h30)