Pedro Scooby faz postagem misteriosa em rede social: "perdoe e siga em frente"

Pedro Scooby compartilhou mensagem enigmática nos stories do Instagram no último domingo (15) e gerou comentários na internet. O surfista, que mantinha um relacionamento com a cantora Anitta, já havia feito postagem pedindo para que mensagens de ódio não fossem enviadas à artista.

"Se alguém não o compreende, perdoe, e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza", diz o início do texto. Em seguida, mais uma lição sobre compreensão: "Caminhe para a frente! Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho! Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir".

Scooby não informou se o texto possuía algum direcionamento. Há algumas semanas, ele contou em entrevista ao blog do Léo Dias que o relacionamento entre ele e Anitta foi encerrado por meio de um telefonema da cantora. Segundo ele, a motivação seria um tempo para tratar problemas pessoais. "Eu respeito. As pessoas têm os seus motivos. Eu não debati", comentou.