Pedro Scooby é socorrido após queda em onda gigante e diz que passou 'pior perrengue' de sua vida

O surfista Pedro Scooby, 31, passou por um susto nesta quarta-feira (13) ao sofrer uma queda enquanto surfava em uma onda gigante em Nazaré, em Portugal. O brasileiro, ex da atriz Luana Piovani, 43, e da cantora Anitta, 26, contou em suas redes sociais que foi resgatado após ficar um tempo submerso, mas passa bem.

"Foi o pior perrengue da minha vida, disparado. Acho que foi o mais perto da morte que já cheguei. Fiquei várias ondas debaixo d'agua, todo mundo me procurando, a galera no rádio. Conseguiram me achar depois de um tempo e, graças a Deus, está tudo bem", contou ele em seu perfil no Instagram.

Scooby agradeceu ainda a um alemão chamado Sebastian, que o tirou da água de jet ski e prestou os primeiro socorros, lhe dando cobertores e oxigênio. Ele também conta no vídeo que passou mal, ainda sofre com algumas dores no corpo e não lembra de alguns detalhes do acidente.

"Fui perto da morte, mas estou vivo. Problemas acontecem, mas a vida continua. Aproveitem ao máximo a vida de vocês. A vida é um sopro, então curtam cada momento. Amem muito e criem amigos, não inimigos", aconselhou ele, que disse ter ficado um pouco desorientado após a queda.

O surfista assumiu, na semana passada, que está namorando a modelo brasileira Cíntia Dicker, 32. "Pra frente é que se anda (...) Eu parto do princípio, que só se vive uma vez, então aproveito cada momento como se fosse o último, deixando pra trás tudo que não me serve e sem guardar mágoa nenhuma", afirmou na ocasião.

Scooby teve um relacionamento de três meses com a cantora Anitta, que acabou sendo bem conturbado. Foram várias as polêmicas do casal envolvendo a ex-mulher do surfista, a atriz Luana Piovani, 43, com quem tem três filhos; Bem, 7, e os gêmeos Liz e Dom, 4. Ele a Luana terminaram o casamento em março.