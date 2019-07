O que fazer no Cariri em três dias

Turismo cultural, ecológico, de aventura e religioso. Não faltam atrativos na região do Cariri, no Sul do Estado do Ceará. Aos pés da Chapada do Araripe, além das belezas naturais, o chamado “oásis no meio do sertão”, as cidades trazem as memórias de revoluções, marcas do coronelismo, os traços de manifestações populares e a fé. Por isso, traçar um roteiro que contemple tanta riqueza é um desafio. Sempre ficará alguma coisa de fora. Mesmo assim, com ajuda do guia de turismo Jocyneyson Jorge do Nascimento, preparamos o seu itinerário de três dias.

“Nascido e criado no Crato”, como mesmo se define, Jocyneyson é guia profissional há quatro anos e está no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo. Após topar o desafio, ele definiu um passeio que contempla seis municípios da Região Metropolitana do Cariri, mas também oferecemos outras sugestões de visitação.



PRIMEIRO DIA

Pela manhã, o turista pode conhecer Missão Velha, que fica a meia hora de Juazeiro do Norte. Lá, surgiu o primeiro aldeamento do Cariri, no início do século XVIII, quando missionários jesuítas se agruparam no Sítio Cachoeira, que seria a célula-mãe do Município.

Em Missão Velha, a primeira recomendação é conhecer o geossítio Floresta Petrificada, que fica no Sítio Olho D’água Comprido, a 6 km da sede do Município. O local possui troncos fósseis com aproximadamente 145 milhões de anos, que tem um valor incalculável, principalmente para o estudo da paleobotânica e da evolução geológica.

O geossítio Floresta Petrificada fica no Sítio Olho D’água Comprido, em Missão Velha FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO GEOPARK

De lá, o visitante segue até o outro geossítio, a Cachoeira de Missão Velha, cartão-postal do Município, distante 11 km da Floresta Petrificada. Formada pelo Rio Salgado, o lugar é encantador e conta com três quedas-d’água com aproximadamente 12 metros de altura. Além da beleza, há aspectos geológicos importantes como a sua rocha sedimentar de arenito da formação Cariri, com aproximadamente 420 milhões de anos. A estrutura também preserva icnofósseis, que são vestígios da atividade vital de antigos organismos, neste caso, invertebrados aquáticos.

Além disso, a Cachoeira de Missão Velha traz diversas lendas e histórias. Alguns pesquisadores acreditam que o lugar serviu de cerimônia para os povos indígenas. O turista também tem acesso a uma trilha com 1,9 km, de nível moderado, que leva até a uma casa de pedra, no Sítio Emboscada. Estima-se que este imóvel, construído no século XVIII, seja um dos primeiros erguidos no Cariri. Antes de ir para a próxima cidade, o visitante pode dar uma volta pelo Centro e observar alguns casarões antigos bem preservados.

Formada pelo Rio Salgado, a Cachoeira de Missão Velha conta com três quedas d’água com aproximadamente 12 metros de altura FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO GEOPARK

Após almoçar e descansar, a próxima rota é Barbalha, que fica a 22 quilômetros de Missão Velha. Conhecida como a terra dos Verdes Canaviais, o município é notabilizado pela maior festa em homenagem a Santo Antônio do mundo, o Pau da Bandeira. Lá, além das ruínas dos engenhos que tornaram a economia açucareira importante no Cariri, o Centro Histórico é o que possui os casarões mais bem preservados da região.

Outro aspecto importante são as riquezas naturais. O Município conta com diversas trilhas e balneários no sopé da Chapada do Araripe. Dentro do território do Geopark Araripe, Barbalha também possui seu geossítio, o Riacho do Meio, a 7,6 quilômetros do Centro da cidade. Unidade de Conservação, o lugar possui trilhas, nascentes e é um dos refúgios do soldadinho-do-araripe, ave endêmica da região. “Isso encanta os turistas mesmo”, acredita Jocyneyson.

O geossítio Riacho do Meio, em Barbalha, abriga trilhas e é um dos refúgios do Soldadinho do Araripe, ave endêmica da região FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO GEOPARK



SEGUNDO DIA

Logo cedo, o visitante pode conhecer a Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, onde está localizada a estátua do Padre Cícero. No cartão-postal do município, ainda há o Museu Vivo dedicado ao fundador da cidade, incluindo itens pessoais que pertenceram ao pároco e incontáveis ex-votos, esculturas de madeira para quem pagou promessa. A alguns metros dali, ainda está erguido o muro da Guerra de 1914, quando os romeiros, em apoio ao sacerdote, derrotaram as forças estaduais e depuseram o governador Franco Rabelo. Ainda no Horto, há uma trilha até o lendário Santo Sepulcro, que possui uma vista deslumbrante.

O Museu Vivo Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, é um dos espaços de visitação mais tradicionais dos romeiros FOTO: ELIZANGELA SANTOS

À tarde, o Crato é o ponto de parada. Além de um incontável número de trilhas, a “Princesa do Cariri” tem diversos balneários no sopé da Chapada do Araripe. “Se quiser, pode passar o dia todo fazendo trilha”, brinca o guia. Um lugar ideal para isso é o geossítio Batateiras, que está dentro do Parque Estadual Sítio Fundão. Com cerca de 93 hectares, a unidade de conservação detém as ruínas de um antigo engenho ainda movido a tração animal. Além disso, dispõe de uma rara casa de andar feita toda de taipa. Lá, é cortado pelo Rio Batateiras.

A Trilha das Samambaias, no Geossítio Batateiras (Crato), é feita na sombra, por isso é indicada para toda a família FOTO: ROBERTA SOUZA

Outro lugar de visitação que atrai os banhistas é a Cascata do Lameiro, também formada pelo Rio Batateiras. Uma queda d’água de oito metros de altura, com uma área de 2,5 metros de profundidade, é ideal para quem quer relaxar. Aberto ao público e próximo do Centro da cidade, atrai muitas pessoas nos fins de semana.



TERCEIRO DIA

Indicamos conhecer dois municípios do chamado “Cariri Oeste”. O primeiro é Nova Olinda. Antes mesmo de chegar na cidade, na CE-292, está o geossítio Ponte de Pedra. Com bela vista do vale, é representado por uma formação rochosa natural que lembra uma ponte. Acredita-se que a estrutura tenha 96 milhões de anos.

Com bela vista do vale, o geossítio Ponte de Pedra é representado por uma formação rochosa natural que lembra uma ponte FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO GEOPARK

Já no Centro de Nova Olinda, está a Fundação Casa Grande – Memorial Homem Kariri, que funciona como um centro arqueológico da região. Além do trabalho fantástico com crianças do município, o prédio reúne em seu acervo diversos artefatos indígenas. Próximo a ele fica o Museu de Couro do artesão Espedito Seleiro, vizinho a seu ateliê. Suas peças como bolsas, chinelos, carteiras são requisitadas no Brasil e no mundo.

A Fundação Casa Grande - Memorial Homem Kariri funciona como um centro arqueológico e de formação social e cultural em Nova Olinda FOTO: ANDRÉ COSTA

A última parada é Santana do Cariri, onde estão três geossítios: Pedra Kariri, Parque dos Pterossauros e Pontal da Santa Cruz. Dentro da cidade, também está o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que conta com importante acervo de fósseis e réplicas de dinossauros que viveram no Cariri há milhões de anos.

Em Santana do Cariri, está localizado o geossítio Pedra Kariri FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO GEOPARK

No Pontal da Santa Cruz, que oferta excelente almoço, o turista tem uma vista panorâmica do Cariri e pode conferir o pôr do sol que está entre os mais bonitos do Ceará. Se ainda quiser se aventurar um pouco mais, tem a trilha para o Vale dos Buritis ou Vale dos Azedos, com 5,6 quilômetros de extensão. Lá, há um mirante para o vale de Santana do Cariri e, descendo a encosta, encontra um ponto ideal para o banho.

O Parque dos Pterossauros, em Santana do Cariri, contém muitos fósseis e exemplos de escavações FOTO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO GEOPARK

Se quiser estender a estada, ainda pode conhecer outros municípios como Altaneira, que oferece trilhas e até rapel, Assaré, terra de Patativa do Assaré, que respira cultura e mantém memorial sobre o poeta, Milagres e Mauriti, que possuem importantes sítios arqueológicos, Porteiras e Jardim, pelos seus mirantes e levadas de água.

Serviço

Colina do Horto

Endereço: Av. Padre Jezú Flor - Horto, Juazeiro do Norte - CE

Telefone do Horto: (88) 3511-6006

Horário de funcionamento da Estátua de Padre Cícero: todos os dias, de 4h às 21h.

Horário de funcionamento do Museu Vivo do Padre Cícero: todos os dias, de 8h às 18h.

Fundação Casa Grande

Endereço: Av. Jeremias Pereira, 444 - Centro, Nova Olinda - CE, 63165-000

Telefone: (88) 3546-1333

Horário de funcionamento: segunda a sábado, de 9h às 17h

Restaurante do Pontal da Santa Cruz

Horário de funcionamento do restaurante: terça-feira a domingo, de 11h às 17h. Nos feriados de segundas-feiras e em eventos marcados à noite, também é aberto.

Telefone: (88) 99959-8931

Mais informações:

Geopark Araripe

Sede: Rua Carolino Sucupira, S/N

Crato

Site: geoparkararipe.urca.br

FaceBook: Geopark Araripe

Telefone: (88) 3102.1237