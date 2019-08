Novo livro da escritora cearense Tércia Montenegro ganha data de lançamento

Um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea cearense, Tércia Montenegro teve detalhes de seu novo livro divulgados nesta terça-feira (27) pelas redes sociais da Companhia das Letras, editora à frente da publicação. É a segunda parceria da escritora com a casa, que, em 2015, publicou "Turismo para cegos".

"Em plena luz" chega às prateleiras nacionais no dia 16 de setembro e, aos que desejam antecipar a compra, a obra já está em pré-venda no site da Amazon. Trata-se do segundo romance de Tércia, mais conhecida pela produção em contos.

Conforme divulgação, a trama é ambientada na Paris dos atentados terroristas de 2015, enfocando em temáticas como fugas, violência, arte e o poder transformador do amor.

Em linhas gerais, Lu, uma fotógrafa e escultora, foge para a França após separar-se de Zeno, homem estranho que aluga limusines. Ela encontra-se em Paris quando ocorrem os atentados à boate Bataclan e ao restaurante Petit Cambodje.

Contudo, nessa cidade tão propícia ao amor, a artista tem um relacionamento com um homem que encontra ao acaso, Étienne, matemático vibrante e recluso, cuja obsessão compulsiva por limpeza torna a vida extenuante.

De volta a Fortaleza, sua cidade de origem, Lu é procurada por Caio, jornalista com quem se envolve amorosamente e a quem concede entrevistas sobre a experiência de assistir aos atos de terror.

Na XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, dividiu mesa com Eduardo Agualusa Foto: Felipe Abud

Experiência

Descrito como "inquietante e bem estruturado", o novo romance - com capa assinada por Tereza Bettinardi - deve proporcionar aos leitores mais uma experiência de imersão pelas letras precisas, sensíveis e ousadas da escritora.

Premiada, Tércia Montenegro é autora de, entre outras obras, "O Vendedor de Judas" (1998), "O tempo em estado sólido" (2012), "Os Espantos" (2012) e "Dicionário Amoroso de Fortaleza" (2014). Também escreveu livros de literatura infantil, a exemplo de "O Gosto dos Nomes" (2007), "Vitor Cabeça-de-vento" (2007) e "Cores de gatos e rosas" (2010).

Recentemente, integrou a programação da XIII Bienal Internacional do Livro do Ceará, dividindo mesa com o angolano Eduardo Agualusa e participando de atividades do eixo Bienal fora da Bienal, por exemplo.

Em plena luz

Tércia Montenegro

Companhia das Letras

2019, 160 páginas

R$ 69,90/ R$ 39,90 (kindle - em pré-venda pelo site da Amazon)