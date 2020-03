Novelas já exibidas vão substituir grade de folhetins atual da TV Globo

Com as gravações das novelas transmitidas atualmente pela TV Globo, a emissora decidiu por substituir a grade por tramas já exibidas, conforme comunicado pela assessoria nesta segunda-feira (16). A medida foi tomada como prevenção à disseminação do novo coronavírus.

"Vamos exibir grandes sucessos recentes da Globo em uma edição compacta. ‘Malhação: Viva a Diferença’, ‘Novo Mundo’, ’Totalmente Demais’ e ‘Fina Estampa’ vão voltar a fazer parte do dia a dia do público", diz a nota enviada à imprensa.

A atual 'Malhação: Toda Forma de Amar' tem o final antecipado para o mês de abril e será substituída pela temporada 'Vida a Diferença', escrita por Cao Hamburger.

Após o fim de 'Éramos Seis', a partir do dia 30 deste mês entra a trama de 'Novo Mundo', exibida em 2017 e com Caio Castro e Isabelle Drummond no elenco.

Na faixa das 19h, 'Salve-se Quem Puder', permanece no ar até o dia 28, quando será substituída por 'Totalmente Demais' durante o período de pausa da exibição.

Enquanto isso, 'Amor de Mãe' teve a segunda etapa temporariamente suspensa e vai ser exibida até este sábado (21). A partir do dia 23, 'Fina Estampa' entra no lugar da trama.

Além disso, os programas 'Mais Você', 'Encontro com Fátima Bernardes', 'Globo Esporte' e 'Se Joga' não serão exibidos para a ampliação dos jornais da emissora.

