Ney Matogrosso lança o álbum digital "Bloco na Rua"

O cantor Ney Matogrosso disponibiliza a partir desta sexta (22), seu novo disco, "Bloco na Rua" (Som Livre), nas plataformas digitais. O álbum digital sai ao lado de dois conteúdos audiovisuais do artista. O vídeo da música "O Beco" (versão para a original dos Paralamas do Sucesso) e um DVD que ficará disponível no You Tube, na íntegra, até meia noite de sábado (24), integram o lançamento.

O álbum digital pode ser acessado nas plataformas digitais pelo link https://SomLivre.lnk.to/Bloco_Na_Rua_Deluxe

O novo DVD foi feito baseado no registro do espetáculo que estreou em janeiro deste ano. No entanto, o trabalho não se resume à transmissão comum de um show, e traz outros apelos cinematográficos. O vídeo foi gravado em julho de 2019 e traz direção de Felipe Nepomuceno. E o figurino é assinado pelo estilista paraense Lino Villaventura, radicado no Ceará.

"Bloco na Rua" reúne 20 canções. E parte do repertório traz músicas de autores do Pessoal do Ceará, como Fagner, Fausto Nilo e Rodger Rogério. A maioria da sequência do álbum são versões de composições criadas nos anos 70, como “Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sérgio Sampaio), “Jardins da Babilônia” (Rita Lee e Lee Marcucci), “A Maçã” (Paulo Coelho, Marcelo Motta e Raul Seixas) e “Pavão Mysteriozo” (do cearense Ednardo).

Ainda de autores cearenses, o disco traz versões de “Postal do Amor” (Fagner, Fausto Nilo, Ricardo Bezerra) e "Ponta do Lápis” (Clodô e Rodger Rogerio). As músicas foram lançadas, originalmente, no compacto duplo gravado por Ney e Fagner, em 1975.