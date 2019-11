Morre o humorista 'Rapadura', conhecido pelo programa 'A Praça é Nossa'

Morreu na tarde desta terça-feira (26), o humorista Charles Guttenberg, mais conhecido pelo personagem Rapadura, aos 57 anos, que integrava o elenco do programa "A Praça é Nossa" e "Dedé e o Comando Maluco", do SBT.

O artista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de complicações de uma cirurgia no intestino para a retirada de um cisto realizada na semana passada.

Ainda na tarde de hoje, um post nas redes sociais do humorista informou que o estado de saúde dele era grave. Na última quarta-feira (20), o próprio Rapadura divulgou a cirurgia que fez em uma transmissão ao vivo.

Colega de trabalho no programa, Marcelo Beny, o Bananinha, lamentou a morte do amigo. "Com muita tristeza que comunico o falecimento de um parceiro que por muitos anos trabalhamos lado a lado".