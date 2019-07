Morre a atriz Ruth de Souza, aos 98 anos

Morreu neste domingo (28) a atriz Ruth de Souza, aos 98 anos. Primeira atriz negra a protagonizar uma novela, Ruth deu entrada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital Copa D’Or na última segunda (22) com pneumonia.

Desde ontem, a atriz estava sedada e entubada e os médicos pediam 48 horas para verificar a evolução no quadro de saúde de Ruth.

A atriz estreou no cinema em 1948, na adaptação do romance de Jorge Amado, Terras do sem fim. Ruth atuou em telenovelas e em teleteatros das emissoras Tupi e Record. Em 96, integrou o elenco da TV Globo, onde passou mais de trinta anos.

Ela participou de mais de vinte novelas, como "Sinhá Moça", "A Cabana do Pai Tomás", "O Rebu" e "O Clone". Seus últimos trabalho na rede globo foram nas minisséries ‘Se Eu Fechar os Olhos Agora’ e ‘Mister Brau’, nesta última interpretando ela mesma.

No carnaval de 2019, Ruth foi homenageada pela escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz, integrante do grupo de acesso do carnaval carioca. Ruth de Souza é uma grande representante para os artistas negros e foi a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional, o troféu Leão de Ouro, do Festival de Veneza, pelo filme "Sinhá Moça".