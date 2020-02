Lexa leva tombo durante desfile como rainha da Unidos da Tijuca

A cantora Lexa levou um tombo durante o desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, do qual participou como rainha de bateria na última segunda-feira (24). A artista caiu antes do recuo da bateria, próximo do setor 9, mas se levantou rapidamente e continuou a passagem pela Marquês de Sapucaí.

"Eu caí e levantei diversas vezes. Eu tô aqui, tô muito feliz. Foi na mesma hora que vocês estavam gravando", falou ao portal G1.

No Instagram, Lexa compartilhou detalhes da fantasia para a estreia como rainha de bateria. "E essa fantasia maravilhosa? Feliz demais por essa noite com a minha Unidos da Tijuca", escreveu na postagem. Na rede social, ela recebeu o apoio de amigos e fãs nos comentários.