Jair Bolsonaro recebe homenagem do artista plástico Romero Britto

Jair Bolsonaro vai ganhar um quadro do artista plástico Romero Britto em sua homenagem. O filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, publicou uma imagem da obra ainda não finalizada em perfil no Instagram. "Visita ao ateliê do fenômeno e orgulho Romero Brito. Nova arte no forno em homenagem ao Presidente", escreveu.

Não é a primeira vez que o artista usa seu talento para homenagear políticos brasileiros. Em 2011, Romero presenteou a então presidente Dilma Rousseff, com um quadro do rosto dela.

Em 2016, Romero Britto homenageou o ex-presidente norte-americano Barack Obama e a primeira-dama Michelle. O artista plástico não pôde entregar a obra pessoalmente devido a comprossimos na Europa. A entrega do quadro foi realizada por Brendan Britto, filho do Romero.

O filho de Romero Britto entregou o quadro a Barack Obama nos últimos dias do Governo. Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (21), o pintor defendeu o desenvolvimento da cultura no Brasil durante participação no Fórum Econômico Mundial. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Romero confessou não estar atualizado da vida política do Brasil.