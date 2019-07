Historiador Daniel Walker morre em Barbalha aos 71 anos

O historiador e professor Daniel Walker Almeida Marques morreu nesta quinta-feira (11) em Barbalha. Ele tinha 71 anos e estava internado no Hospital Santo Antônio, onde passava por tratamento contra um câncer.

Daniel Walker nasceu em Juazeiro do Norte, era jornalista, radialista e exerceu o magistério como professor adjunto da Fundação Universidade Regional do Cariri (Urca). Era um dos maiores estudiosos da História de Juazeiro do Norte de Padre Cícero.

O historiador era casado e deixa dois filhos.