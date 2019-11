"Gugu deu a 1ª oportunidade da minha vida", diz Tirullipa lamentando a morte do apresentador

O humorista cearense Tirullipa lamentou, no Instagram, a morte do apresentador Gugu Liberato nesta sexta-feira (21). De acordo com ele, Gugu foi o primeiro a dar uma oportunidade, quando Tirullipa ainda era criança. Apresentador morreu nesta sexta-feira (22), após acidente doméstico nos EUA.

O cearense disse ainda que o apresentador foi quem apresentou Tirullipa para todo o país, no programa "Domingo Legal".

"Ele me deu a primeira oportunidade da minha vida, meu primeiro programa a nível nacional, quando eu tinha 10 anos de idade, 25 anos atrás no Domingo Legal. Estávamos todos os domingos juntos. Muito obrigado Gugu por ter me descoberto para o Brasil", afirma Tirullipa, lembrando ainda a quantidade de brinquedos que ganhou do amigo. "Coisa que eu não tinha condições de comprar". Outros famosos também se manifestaram e lamentaram o falecimento de Gugu.

Confira a postagem de Tirullipa sobre Gugu: